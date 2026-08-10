रेजिडेंट डॉक्टर डॉ. हर्ष का मोडासा में अंतिम संस्कार, इकलौते बेटे की मौत से परिवार बेसुध

शामलाजी. अरवल्ली जिले के मोडासा निवासी और सूरत के नई सिविल अस्पताल में रेजिडेंट डॉक्टर के रूप में कार्यरत डॉ. हर्ष पंड्या की आत्महत्या के बाद सोमवार को उनका शव मोडासा लाया गया। इकलौते पुत्र की मौत से परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया। मोडासा में सोमवार को रेजिडेंट डॉक्टर दिवंगत हर्ष का अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान माहौल गमगीन हो गया। हमेशा हंसमुख स्वभाव के होनहार डॉक्टर की मौत से मोडासा शहर में भी शोक की लहर दौड़ गई। रैगिंग के कारण जान गंवाने के आरोपों को लेकर लोगों ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की।

जानकारी के अनुसार, माइक्रोबायोलॉजी में मास्टर डिग्री के प्रथम वर्ष में अध्ययनरत डॉ. हर्ष ने सूरत के नई सिविल अस्पताल परिसर स्थित बॉयज पीजी हॉस्टल में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। पुलिस और कॉलेज प्रशासन की जांच के दौरान सामने आया कि डॉ. हर्ष को उनके सीनियर रेजिडेंट डॉक्टरों द्वारा कथित तौर पर मानसिक प्रताड़ना और रैगिंग का सामना करना पड़ रहा था। जांच रिपोर्ट के आधार पर चार रेजिडेंट डॉक्टरों को अनुशासनहीनता और गंभीर लापरवाही के आरोपों के चलते 6 महीने के लिए निलंबित कर दिया गया है। इनमें डॉ. निराली वसावे, डॉ. अनुज माहेश्वरी, डॉ. दीक्षिता घेवरिया, डॉ. हिना भूत शामिल हैं। इन्हें तत्काल हॉस्टल खाली करने और किसी भी शैक्षणिक गतिविधि में हिस्सा नहीं लेने का आदेश दिया गया है।