Ahmedabad: भागने की कोशिश कर रहे दुष्कर्म के आरोपी को पुलिस ने मारी गोली

ज्ञात हो कि आरोपी सिक्युरिटी गार्ड धर्म सिंह पर शनिवार रात आनंदनगर थाना क्षेत्र में एक आवासीय इमारत की छत पर युवती से दुष्कर्म (रेप) करने का आरोप है। युवती रात को टहलने के लिए इमारत की छत पर गई थी। वहां आरोपी ने उसका गला दबाया और उससे रेप किया। आरोपी युवती को छत पर ही बंद कर उसका मोबाइल लेकर फरार हो गया था। मूल रूप से उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले का रहने वाला आरोपी को चार दिन पहले ही इमारत में सिक्युरिटी गार्ड के रूप में रखा गया था। घटना के बाद धर्म सिंह ने अपना मोबाइल फोन बंद कर दिया और फरार हो गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए स्थानीय पुलिस और क्राइम ब्रांच की 10 टीमें गठित की गईं। इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज व मुखबिरों की मदद से आरोपी को हेबतपुर के पास से पकड़ लिया गया।