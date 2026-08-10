राखी के धागे से सीमा तक पहुंचा बहनों का स्नेह, जवानों के लिए भेजीं 68 हजार राखियां

अहमदाबाद. वडोदरा. रक्षाबंधन पर बहन की राखी भाई की कलाई तक पहुंचे, यह तो आम बात है, लेकिन जब वही राखी सरहद पर तैनात किसी अनजान जवान की कलाई पर बंधती है तो रिश्ता खून से नहीं बल्कि भावनाओं से जुड़ जाता है। वडोदरा के सेवानिवृत्त शिक्षक एवं लेखक संजय बच्छाव की पहल ‘रक्षाबंधन विथ इंडियन आर्मी’ के तहत इस साल देश की सीमाओं पर तैनात जवानों के लिए 68 हजार राखियां भेजी गई हैं। सावन के दूसरे सोमवार को भारतीय डाक के माध्यम से वडोदरा से ये राखियां रवाना की गईं।

बच्छाव ने 2015 में महज 75 राखियों से इस अभियान की शुरुआत की थी। इस बार राखियों की संख्या बढ़कर 68 हजार हो गई। इनमें करीब 50 हजार राखियां दिव्यांग, दृष्टिबाधित और स्कूल-कॉलेज के विद्यार्थियों ने हाथ से बनाकर भेजी हैं। इस बार करीब दो हजार पत्र और इससे अधिक ग्रीटिंग कार्ड भी जवानों के लिए भेजे गए हैं।