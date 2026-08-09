Air India: हवा में अचानक 300 फीट नीचे गिरा था एयर इंडिया का विमान, मुख्य पायलट ड्रग स्क्रीनिंग में पॉजिटिव

मुख्य पायलट की जांच में पॉजिटिव परिणाम आने के बाद उसका नमूना प्रयोगशाला परीक्षण के लिए भेजा गया है, ताकि इसकी अंतिम पुष्टि हो सके। प्रयोगशाला परीक्षण की रिपोर्ट अभी नहीं आई है। एयर इंडिया की उड़ान संख्या एआई 2379 थाईलैंड के फुकेट से दिल्ली आ रही थी। दिल्ली पहुंचने से कुछ समय पहले विमान हवा में अचानक 300 फीट नीचे गिर गया था। इस घटना में 13 यात्री और चालक दल के चार सदस्य घायल हो गए थे, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। यह एयरबस का ए320 विमान था, जिसका पंजीकरण नंबर वीटी-ईएक्सओ है। उड़ान में तीन शिशुओं समेत 137 यात्री और दो पायलट समेत चालक दल के आठ सदस्य सवार थे।