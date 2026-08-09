10 अगस्त 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

नई दिल्ली

दिल्ली मेट्रो में महिला का चुपके से वीडियो बना रहा था व्यक्ति, युवतियों ने रंगे हाथों पकड़ा; रीसायकल बिन से बरामद हुआ सबूत

Delhi Metro Video Incident: दिल्ली मेट्रो में दो महिलाओं ने गुप्त रूप से वीडियो बना रहे व्यक्ति को रंगे हाथों पकड़ा। डिलीट की गई वीडियो फोन के 'रीसायकल बिन' से बरामद हुई।
2 min read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Imran Ansari

Aug 09, 2026

Delhi Metro Video Incident

दिल्ली मेट्रो में महिला का चुपके से वीडियो बना रहा था व्यक्ति, फोटो सोर्स- एक्स ( @voicesindians )

Delhi Metro Viral Video: दिल्ली मेट्रो में सफर कर रही दो युवतियों के साथ एक असहज करने वाली घटना सामने आई है। दरअसल, ग्रीन पार्क की ओर यात्रा कर रही युवतियों ने एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति को चुपके से उनका वीडियो बनाते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। यह घटना लोक नायक भवन मेट्रो स्टेशन के पास की बताई जा रही है।

चोरी-छिपे बना रहा था वीडियो, टोकने पर भी घूरता रहा

पीड़ित महिला के अनुसार, उन्होंने पास में बैठे व्यक्ति पर संदेह हुआ कि वह बिना उनकी अनुमति के फोटो और वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है। जब युवतियों को इस बात का अहसास हुआ, तब भी वह व्यक्ति उन्हें लगातार घूरता रहा। इसके बाद महिलाओं ने हिम्मत दिखाते हुए उस व्यक्ति से सीधा सवाल-जवाब किया और उसका फोन दिखाने को कहा। व्यक्ति ने तस्वीरें खींचने से साफ इंकार किया और युवतियों के सामने ही अपने फोन से तस्वीरें व वीडियो डिलीट करने की कोशिश की। व्यक्ति को लगा कि फोटो डिलीट करने से बात छिप जाएगी, लेकिन जब महिलाओं ने उसके फोन का 'रीसायकल बिन' चेक किया, तो वहां से डिलीट किया गया वीडियो बरामद हो गया।

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो

युवतियों ने उस व्यक्ति को साफ तौर पर समझाया कि किसी की अनुमति के बिना उसकी फोटो या वीडियो बनाना गलत है और इस तरह किसी की निजता का उल्लंघन नहीं किया जाना चाहिए। इस दौरान युवतियों और व्यक्ति के बीच काफी देर तक बहस और confrontation हुआ। घटना का पूरा वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर शेयर किया गया, जिसके बाद यह तेजी से वायरल हो गया। वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर भी लोगों ने महिलाओं की सुरक्षा और सार्वजनिक जगहों पर उनकी निजता को लेकर सवाल उठाए। वीडियो के कैप्शन में लिखा गया, 'क्या महिलाएं कभी वास्तव में सुरक्षित हो सकती हैं?' इसके बाद यह वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया।

आपको बता दें कि इंटरनेट पर यह वीडियो सामने आने के बाद सार्वजनिक स्थानों और मेट्रो में महिलाओं की सुरक्षा, निजता और उत्पीड़न को लेकर एक बार फिर बहस छिड़ गई है। सोशल मीडिया यूजर्स इस व्यवहार पर कड़ा आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं और बिना अनुमति वीडियो बनाने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।

सिक्योरिटी गार्ड ने AIIMS Delhi में महिला मरीज से की बदसलूकी, FIR दर्ज

ये भी पढ़ें
delhi aiims news

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

crime news

Updated on:

09 Aug 2026 07:33 pm

Published on:

09 Aug 2026 07:33 pm

Hindi News / Delhi / New Delhi / दिल्ली मेट्रो में महिला का चुपके से वीडियो बना रहा था व्यक्ति, युवतियों ने रंगे हाथों पकड़ा; रीसायकल बिन से बरामद हुआ सबूत

बड़ी खबरें

View All

नई दिल्ली

दिल्ली न्यूज़

ट्रेंडिंग

Air India: हवा में अचानक 300 फीट नीचे गिरा था एयर इंडिया का विमान, मुख्य पायलट ड्रग स्क्रीनिंग में पॉजिटिव

Air India pilot
नई दिल्ली

शहजाद पूनावाला ने नहीं छोड़ी है बीजेपी, खुद ही दे दिया पुख्ता संकेत, पहले एक्स बायो से हटा लिया था पार्टी का जिक्र

Shehzad Poonawalla BJP News
नई दिल्ली

कैग रिपोर्ट ने उजागर किया केजरीवाल सरकार का 3,500 करोड़ का घोटाला: प्रवेश साहिब सिंह

parvesh sahib singh
राष्ट्रीय

JNU में उमर खालिद की किताब पर चर्चा का स्थान बदला, यूनिवर्सिटी प्रशासन ने रद्द की ऑडिटोरियम की मंजूरी

JNU Cancel Umar Khalid Event
नई दिल्ली

‘कार का टैंक E20 कम्पैटिबल था’, फ्यूल वीडियो पर BJP का राहुल गांधी पर पलटवार

Ethanol Fuel Controversy India
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.