दिल्ली मेट्रो में महिला का चुपके से वीडियो बना रहा था व्यक्ति, युवतियों ने रंगे हाथों पकड़ा; रीसायकल बिन से बरामद हुआ सबूत

युवतियों ने उस व्यक्ति को साफ तौर पर समझाया कि किसी की अनुमति के बिना उसकी फोटो या वीडियो बनाना गलत है और इस तरह किसी की निजता का उल्लंघन नहीं किया जाना चाहिए। इस दौरान युवतियों और व्यक्ति के बीच काफी देर तक बहस और confrontation हुआ। घटना का पूरा वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर शेयर किया गया, जिसके बाद यह तेजी से वायरल हो गया। वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर भी लोगों ने महिलाओं की सुरक्षा और सार्वजनिक जगहों पर उनकी निजता को लेकर सवाल उठाए। वीडियो के कैप्शन में लिखा गया, 'क्या महिलाएं कभी वास्तव में सुरक्षित हो सकती हैं?' इसके बाद यह वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया।