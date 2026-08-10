विदेशी पर्यटकों के लिए भारत आना हुआ और आसान, मोदी सरकार ने 11 नए पोर्ट्स पर दी e-Visa एंट्री की मंजूरी

मंत्रालय के अनुसार, जोड़े गए 11 इंटरनेशनल एंट्री पॉइंट्स में नौ लैंड पोर्ट और दो बड़े इंटरनेशनल एयरपोर्ट शामिल हैं। इस लिस्ट में राजा भोज एयरपोर्ट (भोपाल, मध्य प्रदेश) और तिरुपति एयरपोर्ट (आंध्र प्रदेश) के शामिल होने से अब विदेशी यात्री सीधे इन इलाकों में आ सकेंगे। इसके अलावा, ई-वीज़ा होल्डर्स को अब पड़ोसी देशों की सीमाओं पर मौजूद प्रमुख लैंड पोर्ट, जैसे अगरतला, दरंगा, गेडे, घोजाडांगा, हरिदासपुर, जयगांव, डावकी, मोरेह और अटारी (सड़क मार्ग) से सीधे एंट्री की इजाजत होगी। इस विस्तार के साथ ही अब देश में ई-वीजा सुविधा देने वाले इंटरनेशनल एंट्री पॉइंट्स की कुल संख्या 88 हो गई है। इसमें 37 इंटरनेशनल एयरपोर्ट, 38 सीपोर्ट और 13 लैंड पोर्ट शामिल हैं।