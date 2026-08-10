रांची के बाद पटना में भी बवाल: BPSC ऑफिस के बाहर बैठीं छात्राएं, बोलीं- रिजल्ट दो वरना शादी करा देंगे घर वाले

BPSC Assistant Engineer Result: झारखंड की राजधानी रांची में JPSC और JSSC भर्ती परीक्षाओं को लेकर छात्रों के चल रहे विरोध प्रदर्शन के बीच अब बिहार की राजधानी पटना में भी छात्र सड़कों पर उतर आए हैं। असिस्टेंट इंजीनियर (BPSC-AE) पद के लिए तैयारी कर रहे सैकड़ों उम्मीदवारों ने पटना में बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे उम्मीदवारों का कहना है कि परीक्षा जुलाई 2025 में आयोजित की गई थी और OMR शीट सितंबर 2025 में जारी की गई थीं। हालांकि, OMR शीट जारी हुए लगभग एक साल बीत जाने के बाद भी, आयोग ने अभी तक परीक्षा का अंतिम परिणाम घोषित नहीं किया है।