Bihar Education: सरकारी स्कूलों को प्राइवेट के बराबर लाने की तैयारी, 20 हजार ‘सब्जेक्ट एक्सपर्ट’ करेंगे कायाकल्प

Bihar Education: बिहार शिक्षा विभाग सरकारी स्कूलों में पढ़ाई का स्तर बेहतर करने और उन्हें निजी स्कूलों के समकक्ष लाने की तैयारी में जुट गया है। इसके तहत राज्य में करीब 20 हजार 'सब्जेक्ट एक्सपर्ट' शिक्षकों की पहचान की जाएगी। ये शिक्षक अपने विषय में बेहतर प्रदर्शन करने वाले होंगे और दूसरे शिक्षकों के लिए मेंटॉर की भूमिका निभाएंगे।