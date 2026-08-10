Patna Traffic Police का अनोखा अंदाज: कागजात छोड़ पपी का पूछा हाल, VIDEO सोशल मीडिया पर वायरल

इसी दौरान ट्रैफिक पुलिस बाइक सवार को रुकने का इशारा करती है। पुलिसकर्मी बाइक के पास पहुंचते हैं तो बाइकर को लगता है कि अब कागजात की जांच होगी या फिर चालान कट सकता है। लेकिन पुलिस वालों का इरादा कुछ और ही था। कागजात मांगने के बजाय एक पुलिसकर्मी सीधे पपी के पास पहुंचता है और बड़े प्यार से उसे सहलाने लगता है। इसके बाद वह पपी का हाल-चाल पूछते हुए कहता है, "अच्छे से हो न?" पुलिसकर्मी का यह अंदाज देखकर बाइकर भी मुस्कुराने लगता है।