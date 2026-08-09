बिहार में फिर उठी शराबबंदी के गुजरात मॉडल की मांग, जीतन राम मांझी बोले- अधिकारी कमा रहे पैसा, गरीब झेल रहे मुकदमे

आंकड़ों का हवाला देते हुए जीतन राम मांझी ने बताया कि राज्य में शराबबंदी से जुड़े अपराधों के लिए लगभग 11 से 12 लाख लोगों के खिलाफ मामले दर्ज किए गए हैं। इनमें से करीब 6 से 7 लाख लोग बेहद गरीब और दिहाड़ी मजदूर वर्ग से हैं। मांझी का आरोप है कि बड़े तस्कर और शराब माफिया पुलिस और प्रशासन की मिलीभगत से खुलेआम अपना गैर-कानूनी धंधा चला रहे हैं, जबकि मेहनत-मजदूरी करके अपना पेट पालने वाले गरीबों को छोटी-छोटी बातों पर जेल भेज दिया जाता है। उन्होंने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से आग्रह किया कि वे इन प्रशासनिक गड़बड़ियों को रोकें और व्यवस्था को सुव्यवस्थित करें।