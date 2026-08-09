‘छात्रों के कंधे पर राजनीति कर रहे राहुल गांधी’, कांग्रेस पर बरसे बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन

Shahnawaz Hussain on Rahul Gandhi: देश में पेपर लीक, भर्ती परीक्षाओं और रोजगार को लेकर चल रहे विरोध-प्रदर्शनों पर राजनीतिक बयानबाजी तेज है। नीट पेपर लीक के बाद दिल्ली के जंतर-मंतर पर हुए प्रदर्शन से लेकर उत्तर प्रदेश में छात्रों के कार्यक्रम तक, राहुल गांधी लगातार युवाओं और रोजगार के मुद्दे उठा रहे हैं। अब बिहार के भागलपुर में बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन ने राहुल गांधी पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि छात्रों के कंधों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए बल्कि उनकी समस्याओं का समाधान होना चाहिए।