‘हेमंत सोरेन का इस्तीफा क्यों नहीं मांग रहे राहुल-अखिलेश?’, झारखंड स्टूडेंट प्रोटेस्ट पर भड़के बीजेपी प्रवक्ता आरपी सिंह

दिल्ली में आरपी सिंह ने कहा कि इंडिया गठबंधन अलग-अलग जगहों पर अलग-अलग रुख अपना रहा है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में छात्रों के प्रदर्शन के दौरान धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की गई थी। बीजेपी प्रवक्ता के मुताबिक, अब झारखंड में JPSC और JSSC को लेकर छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं लेकिन राहुल गांधी, अखिलेश यादव और अरविंद केजरीवाल समेत विपक्ष के किसी बड़े नेता की ओर से हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग नहीं की जा रही है।