तमिलनाडु में पेट्रोल पंपों पर यूपीआई बंद करने की चेतावनी, खाते फ्रीज होने से डीलर नाराज

संचालक यह पता नहीं लगा सकता कि किसी ग्राहक के खाते में आया पैसा वैध है या किसी साइबर अपराध से जुड़ा हुआ है। इसके बावजूद बाद में उसी लेन-देन को लेकर डीलर के खिलाफ कार्रवाई होने से कारोबारियों में भय का माहौल है। एसोसिएशन ने सरकार से ऐसी व्यवस्था बनाने की मांग की है, जिसमें जांच के दौरान केवल विवादित रकम पर रोक लगाई जाए और पूरे बैंक खाते को फ्रीज न किया जाए। डीलरों ने चेतावनी दी है कि यदि समस्या का समाधान नहीं हुआ तो वे डिजिटल भुगतान स्वीकार करना बंद कर सकते हैं। इससे पेट्रोल-डीजल खरीदने वाले लाखों ग्राहकों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।