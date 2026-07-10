करूर भगदड़ पर CM विजय का बड़ा ऐलान, मृतकों के परिवारों को मिलेगी सरकारी नौकरी

सीएम विजय ने कहा कि कोई व्यक्ति चाहे कितनी भी ऊंचाई पर पहुंच जाए, मन में बसे कुछ घाव और दर्द को भुला नहीं सकता। करूर की घटना ही वह घटना थी जिसने मुझे सबसे अधिक पीड़ा और दुख पहुंचाया। सीएम ने डीएमके सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा, 'डीएमके नेता कहते हैं कि मैं दर्द से तड़पता हुआ भाग गया और छिप गया।' 'मैंने तब भी कहा था, मैं आज भी कहूंगा मैं कल भी कहूंगा मैं कल भी कहूंगा। पैसा या लोग, अगर आप मुझसे पूछें, तो मेरे लिए मेरे लोग ज्यादा महत्वपूर्ण हैं।'