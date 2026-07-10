10 जुलाई 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

करूर भगदड़ पर CM विजय का बड़ा ऐलान, मृतकों के परिवारों को मिलेगी सरकारी नौकरी

Karur Stampede: करूर में मुख्यमंत्री जोसेफ विजय ने हादसे को अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा दर्द बताया। उन्होंने पीड़ित परिवारों को सरकारी नौकरी के नियुक्ति पत्र सौंपे और मृतकों की याद में स्मारक बनाने का ऐलान किया।
2 min read
Google source verification

चेन्नई

image

Ankit Sai

Jul 10, 2026

Tamil Nadu CM Vijay News

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थलापति विजय ।( फोटो: ANI)

CM Vijay Government Job Appointment letter: करूर भगदड़ मामले को लेकर तमिलनाडु की राजनीति एक बार फिर गरमा गई है। मुख्यमंत्री जोसेफ विजय शुक्रवार को करूर पहुंचे, जहां उन्होंने हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों को सरकारी नौकरी के नियुक्ति पत्र सौंपे। उन्होंने करूर हादसे को अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा दर्द बताया। अपने संबोधन में उन्होंने पुलिस की भूमिका पर सवाल उठाए। उन्होंने डीएमके सरकार पर तीखा हमला बोला और पीड़ितों की याद में स्मारक बनाने का ऐलान किया।

सीएम बोले, करूर की याद आज भी जिंदा

सीएम विजय ने कहा कि कोई व्यक्ति चाहे कितनी भी ऊंचाई पर पहुंच जाए, मन में बसे कुछ घाव और दर्द को भुला नहीं सकता। करूर की घटना ही वह घटना थी जिसने मुझे सबसे अधिक पीड़ा और दुख पहुंचाया। सीएम ने डीएमके सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा, 'डीएमके नेता कहते हैं कि मैं दर्द से तड़पता हुआ भाग गया और छिप गया।' 'मैंने तब भी कहा था, मैं आज भी कहूंगा मैं कल भी कहूंगा मैं कल भी कहूंगा। पैसा या लोग, अगर आप मुझसे पूछें, तो मेरे लिए मेरे लोग ज्यादा महत्वपूर्ण हैं।'

भगदड़ में गई थी 41 लोगों की जान

पिछले साल 27 सितंबर को करूर में आयोजित TDP की चुनावी रैली के दौरान भगदड़ मच गई थी, जिसमें 41 लोगों की मौत हो गई थी। तमिलनाडु सरकार ने मृतकों के प्रत्येक परिवार को 10 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी थी, जबकि TDP की ओर से प्रत्येक परिवार को 20 लाख रुपये का मुआवजा दिया गया।

इसी बीच मृतकों के परिजनों को सरकारी नौकरी देने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर मदुरै हाईकोर्ट की पीठ में भी सुनवाई हुई। अदालत ने अंतरिम व्यवस्था के तहत अस्थायी नियुक्तियां देने की अनुमति दी।

सीएम ने सरकारी नौकरी का नियुक्ति पत्र सौंपा

करूर स्थित एटलस एरीना में आयोजित कार्यक्रम में सीएम विजय ने भगदड़ में जान गंवाने वाले 32 परिवारों में से एक परिजन को उसकी शैक्षणिक योग्यता के अनुसार सरकारी नौकरी का नियुक्ति पत्र सौंपा।

पुलिस की भूमिका पर उठाए सवाल

सीएम विजय ने अपने भाषण में पुलिस की भूमिका पर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि पेराम्बालूर जाने से पहले पुलिस ने हमें वहां न जाने की सलाह दी थी क्योंकि वहां बहुत भीड़ थी। नमक्कल से करूर पहुंचने पर वहां की पुलिस ने हमें सतर्क क्यों नहीं किया। उन्होंने आगे कहा कि पुलिस ही हमें हाईवे से घटनास्थल तक लेकर आई थी। उन्होंने ही हम पर दबाव डाला और कहा अगर ऐसा हुआ तो यह करो, वह करो, और अगर वैसा हुआ तो यह करो।

मृतकों की याद में बनेगा स्मारक

सीएम विजय ने घोषणा की कि करूर हादसे में जान गंवाने वाले लोगों की याद में स्मारक बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि करूर में उनके नाम पर एक स्मारक बनाया जाएगा ताकि भविष्य में कोई भी इस तरह की राजनीतिक चाल चलने के बारे में न सोचे। साथ ही उन्होंने कहा कि थाईमामन गोल्ड रिंग स्कीम अरिग्नार अन्ना के जन्मदिन पर शुरू की जाएगी।

Rajnath Singh Birthday: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के CM बनने की ‘अनसुनी’ कहानी! दिलचस्प है पूरा किस्सा

ये भी पढ़ें
rajnath singh birthday interesting story behind becoming uttar pradesh chief minister

खबर शेयर करें:

Updated on:

10 Jul 2026 04:32 pm

Published on:

10 Jul 2026 04:32 pm

Hindi News / National News / करूर भगदड़ पर CM विजय का बड़ा ऐलान, मृतकों के परिवारों को मिलेगी सरकारी नौकरी

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

India First Hydrogen Powered Train: भारत को अगले हफ्ते मिलेगी पहली हाइड्रोजन ट्रेन, क्या होगा रूट और स्पीड?

Indian Railways
राष्ट्रीय

Goa Land Scam: जाली कागजात से हड़पे ₹27 करोड़, 2 पादरियों और पूर्व अफसर पर ED की कार्रवाई

ED
राष्ट्रीय

MP Politics: पूर्व कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती को बड़ा झटका, दिल्ली हाई कोर्ट ने सजा पर रोक लगाने से किया इनकार

Breaking News
राष्ट्रीय

बांकीपुर से 13 जुलाई को नामांकन भरेंगे प्रशांत किशोर, रामांशु सर और CA कुणाल किशोर जन सुराज में शामिल

bankipur by poll
राष्ट्रीय

41 लोगों की चली गई थी जान, क्या है करूर भगदड़ मामला? CM विजय बोले- जख्म अभी भरा नहीं है

cm vijay
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.