Tamil Nadu Politics: सरकारी बैठकों में कौन थे ‘अनऑफिशियल’ चेहरे? CM विजय पर DMK ने उठाए सवाल

Tamil Nadu Politics: राज्य में सरकार को चलाने के लिए मुख्यमंत्री के आसपास भरोसेमंद लोगों की एक टीम होती है। तमिलनाडु के सीएम जोसेफ विजय के साथ भी ऐसी ही टीम काम कर रही है, जिसमें राजनीतिक रणनीतिकार, फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोग, पत्रकार और भरोसेमंद साथी शामिल हैं। लेकिन इसको लेकर अब प्रदेश में राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है।