बेंगलुरु में खदान हादसा, चट्टान गिरने से 7 मजदूरों की मौत

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और बचाव दल तुरंत मौके पर पहुंच गए और राहत कार्य शुरू कर दिया गया। पूरे इलाके को घेर लिया गया है ताकि मलबा हटाने और रेस्क्यू ऑपरेशन में कोई बाधा न आए। प्रशासन की ओर से यह भी आशंका जताई जा रही है कि मलबे के नीचे अभी और मजदूर फंसे हो सकते हैं, जिसकी जांच और तलाशी अभियान जारी है। घायलों को नजदीकी निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। हालांकि अभी तक घायलों की सटीक संख्या की आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है।