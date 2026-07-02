बेंगलुरु में खदान हादसा, चट्टान गिरने से 7 मजदूरों की मौत

बैंगलोर में हादसा (X)
Bengaluru Stone Quarry Accident: कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु के दक्षिण तालुका स्थित मदापटना इलाके में गुरुवार सुबह एक भीषण हादसा हो गया। यहां एक पत्थर की खदान में काम कर रहे मजदूरों पर अचानक भारी चट्टान गिरने से 7 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कई अन्य घायल बताए जा रहे हैं।
जानकारी के अनुसार, हादसा उस समय हुआ जब करीब 18 मजदूर रोज की तरह खदान में पत्थर तोड़ने का काम कर रहे थे। इसी दौरान लगभग 40 फुट ऊंचाई से एक विशाल चट्टान अचानक टूटकर नीचे गिर गई और मजदूर उसकी चपेट में आ गए। मौके पर मौजूद लोगों के मुताबिक, इतनी तेज और भारी चट्टान गिरने से मजदूरों को संभलने का कोई मौका नहीं मिला। कई मजदूर मलबे के नीचे दब गए, जिससे मौके पर ही 7 लोगों की मौत हो गई।
घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और बचाव दल तुरंत मौके पर पहुंच गए और राहत कार्य शुरू कर दिया गया। पूरे इलाके को घेर लिया गया है ताकि मलबा हटाने और रेस्क्यू ऑपरेशन में कोई बाधा न आए। प्रशासन की ओर से यह भी आशंका जताई जा रही है कि मलबे के नीचे अभी और मजदूर फंसे हो सकते हैं, जिसकी जांच और तलाशी अभियान जारी है। घायलों को नजदीकी निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। हालांकि अभी तक घायलों की सटीक संख्या की आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है।
पुलिस के अनुसार, हादसे में जान गंवाने वाले मजदूर बिहार और असम के रहने वाले थे, जो रोजी-रोटी के लिए खदान में मजदूरी का काम कर रहे थे। प्रशासन द्वारा सभी मृतकों की पहचान की प्रक्रिया जारी है और उनके परिजनों को सूचना दी जा रही है।
कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने इस हादसे पर गहरा शोक व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने मृतकों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। डीके शिवकुमार ने भी इस घटना को अत्यंत दुखद बताते हुए प्रभावित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि सरकार स्थिति पर नजर बनाए हुए है और पीड़ितों को हर संभव सहायता दी जाएगी।
इस दर्दनाक घटना के बाद खदान में सुरक्षा व्यवस्थाओं पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। पुलिस यह जांच कर रही है कि क्या खनन कार्य के दौरान सुरक्षा नियमों का पालन किया जा रहा था या नहीं। यदि किसी प्रकार की लापरवाही सामने आती है, तो जिम्मेदार लोगों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
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