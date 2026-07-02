Patrika Explainer: जापान PM सनाए तकाइची की पहली भारत यात्रा, क्या इंडो पैसिफिक रीजन में बन रहा नया गठबंधन

बीते दो सालों में वैश्विक हालात पूरी तरह बदल चुके हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मनमानी टैरिफ नीति, ईरान युद्ध के आर्थिक झटके और होर्मुज जलडमरूमध्य में अस्थिरता ने दोनों देशों को परेशान किया है। जापान और भारत दोनों ही पश्चिम एशिया पर तेल व गैस के लिए काफी निर्भर हैं। ईरान-अमेरिका जंग ने दोनों की अर्थव्यवस्था को कमजोर किया। मुद्रा में भी गिरावट आई और महंगाई बढ़ी। इसी दौरान भारत ने क्वाड देशों की मेजबानी की। इसके कुछ ही दिन बाद अमेरिका ने इंडो-पैसिफिक कमांड का नाम बदलकर पुराना पैसिफिक कमांड कर दिया। जिसके बाद कयास लगाए जाने लगे कि अमेरिका अब इस क्षेत्र में पहले जितना सक्रिय नहीं रहना चाहता। वहीं, बदलते वैश्विक हालात में भारत और जापान अमेरिका के बिना ही इंडो पैसिफिक इलाके में गठबंधन बनाने में जुट गए।