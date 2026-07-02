एक तिहाई बहुमत से कई विधेयक लाएगी भाजपा, संसद में वोटिंग से नये कानून लाने की तैयारी,जानिए गणित

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक तृणमूल कांग्रेस और शिवसेना (यूबीटी) में हाल ही में हुई बगावत से सत्ताधारी भाजपा गठबंधन के पक्ष में पलड़ा झुक गया है और बहुमत मिलने की संभावना नजर आ रही है, लेकिन अभी भी उसके लिए बहुत कुछ हासिल करना बाकी है। टीएमसी और शिवसेना (यूबीटी) में हाल ही में हुए विभाजन से सत्ताधारी एनडीए के पक्ष में माहौल बन गया है। क्यों कि जून में तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) और शिवसेना (यूबीटी) के विभाजन के साथ ही, इन विपक्षी दलों के बिखरने की गति और भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन के लिए अलग हुए गुटों के समर्थन से संकेत मिलता है कि सत्तारूढ़ दल संसद में दो-तिहाई बहुमत हासिल करने और संविधान में संशोधन करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा था।