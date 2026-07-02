Ketan Murder Case: लाई डिटेक्टर टेस्ट से खुलेगा मर्डर केस का राज, किसने दिया था केतन को खाई में धक्का?

घटना की जांच से जुड़ी पुलिस टीम ने सिया गोयल और उसके प्रेमी चेतन चौधरी ने गूगल पर लोहगढ़ किले के डेथ पॉइंट सर्च किए थे। दोनों आरोपियों ने डेथ पॉइंट तक पहुंचने का रास्ता और खाइयों की जानकारी भी जुटाई थी। पुलिस ने कहा कि दोनों ने गूगल पर 'डेथ पॉइंट और जहर देकर कैसे मारें, ताकि पुलिस को शक न हो' जैसे सवाल भी गूगल पर सर्च किए थे। उन्होंने यह भी सर्च किया था कि अगर पुलिस हत्याकांड को अंजाम देने के बाद यदि दोनों को गिरफ्तार कर लेती है तो उन्हें क्या जवाब देना है। यह भी खोजा था। कौन-कौन से वॉट्सएप मैसेज डिलीट करना है, यह भी सर्च किया था।