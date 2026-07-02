‘मैं इस मामले के बारे में बात नहीं करना चाहता…’ केतन मर्डर केस में सिया के पापा ने आखिर बात करने से किया इनकार

केतन मर्डर केस (Patrika)
Ketan Murder Case: पुणे के चर्चित केतन अग्रवाल हत्याकांड में हर दिन नए और चौंकाने वाले खुलासे सामने आ रहे हैं। शुरुआत में जिसे ट्रेकिंग के दौरान हुआ एक हादसा माना जा रहा था, अब वह पूरी तरह से सुनियोजित हत्या की साजिश साबित होती नजर आ रही है। पुलिस जांच में ऐसे कई डिजिटल सबूत मिले हैं, जिन्होंने इस केस को और भी जटिल बना दिया है।
लोनावला के लोहगढ़ किले में 18 जून 2026 को 26 साल के रियल एस्टेट कारोबारी केतन अग्रवाल की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। शुरुआत में इसे ट्रेकिंग के दौरान फिसलकर गिरने की घटना माना गया था, लेकिन पुलिस की जांच ने इस मामले की दिशा पूरी तरह बदल दी। अब जांच में यह सामने आया है कि यह एक पहले से प्लान की गई हत्या थी, जिसे बेहद सोच-समझकर अंजाम दिया गया।
आरोपी सिया गोयल के पिता प्रवीण गोयल का बयान भी सामने आया है। उन्होंने बताया कि पुलिस उनके घर जांच के लिए आई थी, लेकिन वह किसी से नहीं मिले। उन्होंने कहा पुलिस आज घर आई थी, लेकिन मैं किसी से नहीं मिला। उन्होंने अपना काम किया और करीब 30-45 मिनट तक यहां रहे। मेरी तबीयत ठीक नहीं है और डॉक्टर ने आराम की सलाह दी है। मैं इस मामले पर बात नहीं करना चाहता, मुझमें इसके लिए हिम्मत नहीं है।
पुलिस ने इस मामले में केतन की मंगेतर 20 वर्षीय सिया गोयल और उसके कथित प्रेमी 22 वर्षीय चेतन चौधरी को गिरफ्तार किया है। दोनों पर हत्या और आपराधिक साजिश रचने के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। फिलहाल दोनों आरोपी पुलिस रिमांड पर हैं और लगातार पूछताछ जारी है।
जांच को आगे बढ़ाने के लिए पुणे पुलिस ने कोर्ट में पॉलीग्राफ टेस्ट की अनुमति मांगी है। पुलिस का कहना है कि सिया गोयल और चेतन चौधरी के बयान पहले ही दर्ज किए जा चुके हैं, लेकिन पॉलीग्राफ टेस्ट से कई नए तथ्य सामने आ सकते हैं। हालांकि, यह भी स्पष्ट किया गया है कि पॉलीग्राफ टेस्ट को अदालत में प्रत्यक्ष और ठोस सबूत के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता, लेकिन यह जांच की दिशा तय करने में मददगार साबित हो सकता है।
पुलिस जांच में सबसे चौंकाने वाला खुलासा डिजिटल सबूतों से हुआ है। आरोप है कि सिया गोयल और चेतन चौधरी ने इंटरनेट पर कई संदिग्ध सर्च किए थे।
एफआईआर में दर्ज बयान के अनुसार, केतन अग्रवाल ने सगाई के बाद अपने परिवार से कई बार सिया को लेकर सवाल पूछे थे। उसने यह भी कहा था कि सिया अक्सर चेतन चौधरी का जिक्र करती है, जिससे उसे रिश्ते को लेकर शक होने लगा था। हालांकि, परिवार ने उसे भरोसा दिलाया था कि सिया का बैकग्राउंड पूरी तरह जांचा गया है और चिंता की कोई बात नहीं है।
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