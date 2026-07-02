‘मैं इस मामले के बारे में बात नहीं करना चाहता…’ केतन मर्डर केस में सिया के पापा ने आखिर बात करने से किया इनकार

जांच को आगे बढ़ाने के लिए पुणे पुलिस ने कोर्ट में पॉलीग्राफ टेस्ट की अनुमति मांगी है। पुलिस का कहना है कि सिया गोयल और चेतन चौधरी के बयान पहले ही दर्ज किए जा चुके हैं, लेकिन पॉलीग्राफ टेस्ट से कई नए तथ्य सामने आ सकते हैं। हालांकि, यह भी स्पष्ट किया गया है कि पॉलीग्राफ टेस्ट को अदालत में प्रत्यक्ष और ठोस सबूत के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता, लेकिन यह जांच की दिशा तय करने में मददगार साबित हो सकता है।