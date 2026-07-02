शादी के बाद राजस्थान में सेटल होने का था प्लान, सिया उठाने वाली थी सारा खर्च! केतन हत्याकांड में बड़ा खुलासा

Siya Goyal Chetan Chaudhary: पुणे के चर्चित केतन अग्रवाल हत्याकांड में हर दिन नए और चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। शुरुआत में ट्रैकिंग के दौरान हादसा मानी जा रही यह घटना अब पूरी तरह से सुनियोजित हत्या की साजिश के रूप में सामने आ चुकी है। इस मामले में केतन की मंगेतर सिया गोयल और उसके कथित प्रेमी चेतन चौधरी पुलिस हिरासत में हैं। अब जांच में यह खुलासा हुआ है कि केतन को शादी से पहले ही सिया पर शक हो गया था और उसने तीन अलग-अलग मौकों पर अपने पिता से उसका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन कराने की बात कही थी।