ईशा कोप्पिकर की ‘अंधभक्त टिप्पणी’ पर कंगना रनौत का बेबाक बयान, 26/11 और निर्भया केस को किया याद

Kangana Ranaut Backs Isha Koppikar Andhbhakt Remark: बॉलीवुड एक्ट्रेस और बीजेपी सांसद कंगना रनौत (Kangana Ranaut) अपने बेबाक बयानों के लिए अक्सर सुर्खियों में रहती हैं। इस बार भी उनका एक बयान तेजी से वायरल हो रहा है। कंगना ने एक पोस्ट शेयर किया है। उन्होंने ये पोस्ट एक्ट्रेस ईशा कोप्पिकर की अंधभक्त वाली टिप्पणी पर किया है। कंगना ने पोस्ट में निर्भया क्रूरता और 26/11 के बारे में भी कई बातें लिखी हैं।