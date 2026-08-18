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PM मोदी के ‘दिमागी नक्सल’ टिप्पणी के बाद अनुराग कश्यप की ‘दिमागी नकल’ T-Shirt वायरल, फैंस बोले- ‘बेचना शुरू करिए’

Anurag Kashyap Dimagi Nakal T-shirt: फिल्ममेकर अनुराग कश्यप ने एक नाइट आउट के दौरान ऐसी टी-शर्ट पहनी जो PM मोदी के ‘दिमागी नक्सल’ वाले बयान पर एक सीधा तंज कर रही है। सोशल मीडिया पर फैंस बोले ऐसी टी-शर्ट बेचना शुरू करिए।
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मुंबई

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Rashi Sharma

Aug 18, 2026

Anurag Kashyap Dimagi Nakal T-shirt

‘दिमागी नकल’ T-Shirt में नजर आए अनुराग कश्यप। (फोटो सोर्स: instagram-anuragkashyap10)

Anurag Kashyap Dimagi Nakal T-shirt: फिल्ममेकर-एक्टर अनुराग कश्यप ने हाल ही में एक नाइट आउट के दौरान अपना जबरदस्त सेंस ऑफ ह्यूमर दिखाया। उन्होंने इम्तियाज अली और कुछ अन्य दोस्तों के साथ अपनी तस्वीरें पोस्ट कीं, लेकिन उनकी टी-शर्ट ने सबका ध्यान खींचा। उनकी इस टी-शर्ट पर ‘दिमागी नकल’ लिखा हुआ था। जिसको देखकर यूजर के इसको PM नरेंद्र मोदी के स्वतंत्रता दिवस भाषण के दौरान ‘दिमागी नक्सल’ वाले बयान पर एक कटाक्ष जैसा लग रहा था।

सोशल मीडिया पर छाई रही अनुराग कश्यप की ‘दिमागी नकल’ वाली टी-शर्ट

मंगलवार यानी आज, अनुराग ने इम्तियाज और कुछ अन्य दोस्तों और परिवार के साथ नाइट आउट की तस्वीरें पोस्ट कीं। उन्होंने लिखा, “फैमिली डिनर और फिर मेरी टी-शर्ट जिसने ज्यादा ध्यान खींचा… टी-शर्ट @yehhaihindicinema की है।” यह टी-शर्ट लाल रंग की है और इस पर ‘दिमागी नकल’ लिखा है। जहां ‘दिमाग’ का मतलब ब्रेन और ‘नकल’ का मतलब कॉपी या इमिटेशन होता है, वहीं तमिल में इसे डबल ‘k’ के साथ बोलने पर इसका मतलब व्यंग्य या मजाक भी होता है। टी-शर्ट पर ‘Been into This Since My School Days’ भी लिखा है।

अनुराग कश्यप के सेंस ऑफ ह्यूमर यूजर्स ने किया ऐसे रिएक्ट

अनुराग की इस पोस्ट पर फैंस उनका सेंस ऑफ ह्यूमर देखकर खुश हुए। एक ने मजाकिया अंदाज में कहा, “मुझे वो टी-शर्ट बहुत पसंद है… ‘दिमागी नकल’ होने पर गर्व है,” जबकि दूसरे ने लिखा, “अनुराग, क्या आप अपना मर्चेंडाइज बेचना शुरू करने के बारे में सोच सकते हैं?” कुछ लोगों को लगा कि अनुराग अपने मजाक के साथ अपने ‘पुराने अंदाज’ में वापस आ गए हैं, जबकि दूसरों को वह ‘कूल’ लगे। एक ने मजाक में कहा, “उस ‘दिमागी’ टी-शर्ट के साथ ‘दिमाग’ का जानबूझकर इस्तेमाल। ये बहुत पसंद आया,” जबकि दूसरे ने सोचा, “यह टी-शर्ट सच में सारा ध्यान खींचने की हकदार है।”

कुछ फैंस अनुराग और इम्तियाज को एक साथ देखकर ज्यादा एक्ससिटेड हो गए थे और उन्होंने ऐसे कमेंट्स किए, जैसे “अनुराग कश्यप का इम्तियाज अली को अपना परिवार कहना मेरे लिए बहुत खास बात है।”

पीएम मोदी के ‘दिमागी नक्सल’ वाले बयान पर भी कर चुके हैं रिएक्ट

इससे पहले अनुराग कश्यप ने पीएम नरेंद्र मोदी के स्वतंत्रता दिवस भाषण में इस्तेमाल किए गए ‘दिमागी नक्सल’ शब्द पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी थी। उन्होंने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए पीएम मोदी के बयान पर सवाल उठाते हुए कहा कि आज की युवा पीढ़ी को ऐसे राजनीतिक लेबल देने के बजाय शिक्षा और सही समझ की जरूरत है। इसके साथ ही उन्होंने मजाकिया अंदाज में पीएम मोदी को ‘थेरेपी’ लेने की सलाह भी दी थी।

क्या था PM मोदी का ‘दिमागी नक्सल’ वाला कमेंट?

वह ‘दिमागी नक्सल’ वाला बयान क्या है जिसका वह जिक्र कर रहे हैं? स्वतंत्रता दिवस के भाषण के दौरान, पीएम मोदी ने देश को 'दिमागी नक्सलियों' के बारे में आगाह किया। उन्होंने कहा कि ये लोग सिस्टम में घुसपैठ कर चुके हैं, लगातार नीतियों में हेर-फेर करते हैं और समाज के लिए खतरा पैदा करते हैं। उन्होंने नागरिकों से ऐसे लोगों की 'पहचान करने और उन्हें अलग-थलग करने' की अपील की। ​​पीएम ने कहा कि देश जंगलों से सशस्त्र नक्सलवाद को खत्म करने में तो सफल रहा है, लेकिन इसके वैचारिक समर्थक हिंसा और अराजकता फैलाने के मौके तलाश रहे हैं। उनके इस बयान के बाद विपक्ष और बीजेपी के बीच तीखी बहस छिड़ गई।

अनुराग कश्यप के लेटेस्ट प्रोजेक्ट

2025 में, अनुराग ने 'निशांची' के पार्ट 1 और 2 का निर्देशन किया, जिसमें ऐश्वर्य ठाकरे, वेदिका पिंटो और मोनिका पंवार ने काम किया। उन्होंने वर्षा भरत की फिल्म 'बैड गर्ल' को प्रोड्यूस भी किया, जिसमें अंजलि शिवरामन मुख्य भूमिका में थीं। इस साल, उन्होंने 'बंदर' का निर्देशन किया, जिसमें बॉबी देओल, सान्या मल्होत्रा ​​और सपना पब्बी ने अभिनय किया। वह कन्नड़ फिल्म 'वाघाचिपानी' को प्रोड्यूस भी कर रहे हैं। अनुराग ने एक्टिंग में भी हाथ आजमाया है और तेलुगु फिल्म 'डकैत: ए लव स्टोरी' में अदीवी शेष और मृणाल ठाकुर के साथ काम किया है। उनकी आने वाली फिल्मों में तमिल फिल्म 'वन 2 वन' भी शामिल है।

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Updated on:

18 Aug 2026 02:59 pm

Published on:

18 Aug 2026 02:52 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / PM मोदी के ‘दिमागी नक्सल’ टिप्पणी के बाद अनुराग कश्यप की ‘दिमागी नकल’ T-Shirt वायरल, फैंस बोले- ‘बेचना शुरू करिए’

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