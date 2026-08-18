PM मोदी के ‘दिमागी नक्सल’ टिप्पणी के बाद अनुराग कश्यप की ‘दिमागी नकल’ T-Shirt वायरल, फैंस बोले- ‘बेचना शुरू करिए’

वह ‘दिमागी नक्सल’ वाला बयान क्या है जिसका वह जिक्र कर रहे हैं? स्वतंत्रता दिवस के भाषण के दौरान, पीएम मोदी ने देश को 'दिमागी नक्सलियों' के बारे में आगाह किया। उन्होंने कहा कि ये लोग सिस्टम में घुसपैठ कर चुके हैं, लगातार नीतियों में हेर-फेर करते हैं और समाज के लिए खतरा पैदा करते हैं। उन्होंने नागरिकों से ऐसे लोगों की 'पहचान करने और उन्हें अलग-थलग करने' की अपील की। ​​पीएम ने कहा कि देश जंगलों से सशस्त्र नक्सलवाद को खत्म करने में तो सफल रहा है, लेकिन इसके वैचारिक समर्थक हिंसा और अराजकता फैलाने के मौके तलाश रहे हैं। उनके इस बयान के बाद विपक्ष और बीजेपी के बीच तीखी बहस छिड़ गई।