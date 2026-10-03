स्मित मच्छार: सनी देओल, विक्की कौशल और तमन्ना भाटिया हुए घायल कैप्टन के मुरीद, पोस्ट में की तारीफें

Sunny Deol and Vicky Kaushal Post On Smit Machchhar: दुबई से तेल अवीव जा रही फ्लाईदुबई (Flydubai) की फ्लाइट FZ1073 में कॉकपिट में हुई घटना सुर्खियों में हैं। जिसके अंदर को-पायलट ने भारतीय पायलट कैप्टन स्मित मच्छार पर जानलेवा हमला कर दिया था। जिसके बावजूद स्मित ने 174 यात्रियों की जिंदगी सुरक्षित बचाई। अब उनकी तारीफ पूरा देश कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उन्हें राष्ट्रीय हीरो बताने के बाद अब बॉलीवुड के दिग्गज कलाकारों- विक्की कौशल (Vicky Kaushal), सनी देओल (Sunny Deol) और तमन्ना भाटिया (Tamannaah Bhatia) ने सोशल मीडिया पर इस जांबाज पायलट के लिए पोस्ट किया है और उनके जल्द ठीक होने की कामना की है।