मुंबई CJP आंदोलन पर भड़के मुकेश खन्ना, Gen Z को लेकर भी दिया बयान, बोले- पूरे ड्रामे को फंड किया गया

बता दें, मुंबई के शिवाजी पार्क में CJP द्वारा किए जा रहे प्रदर्शन को लेकर पहले ही कई सेलिब्रिटीज के बीच जुबानी जंग छिड़ी हुई है। जहां एक तरफ प्रकाश राज, विशाल ददलानी जैसे कलाकार CJP आंदोलन और चुनावी सुधारों की मांग का समर्थन कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ मुकेश खन्ना जैसे दिग्गज अभिनेताओं ने इसे 'फंडेड टूलकिट' और देश का माहौल बिगाड़ने की साजिश करार दिया है। मुकेश खन्ना के इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर समर्थन और विरोध का दौर शुरू हो गया है।