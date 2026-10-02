सांसें रोकने वाले हैं ‘दृश्यम 3’ के ये 5 सीन, कभी बजीं तालियां तो कभी आया गुस्सा

Drishyam 3 The Conclusion: अजय देवगन की फिल्म 'दृश्यम 3' आज सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। भारतीय सिनेमा की कामयाब फ्रेंचाइजी में से एक 'दृश्यम' की ये आखिरी फिल्म है। इस फिल्म में जबरदस्त सस्पेंस और थ्रिल देखने को मिलता है। कई बार ऐसा लगता है कि आप थिएटर में अपनी सीट से उठिए और शानदार सिनेमैटोग्राफी और डायलॉग के लिए तालियां बजाएं। इस फिल्म में कई ऐसे सीन देखने को मिलते हैं जो एक बार के लिए तो सांसों को थाम देते हैं। चलिए बात करते हैं फिल्म के उन सीन्स की जो वाकई तारीफ के काबिल हैं।