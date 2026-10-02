फिल्म ‘सूबेदार’ ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लहराया परचम, अनिल कपूर बेस्ट एक्टर के लिए हुए नॉमिनेट, अभिनेता ने किया पोस्ट

Anil Kpaoor Subedaar wins Asian Academy Creative Awards: बॉलीवुड के 'एवरग्रीन' अभिनेता अनिल कपूर (Anil Kapoor) और उनकी मच अवेटेड एक्शन-ड्रामा फिल्म 'सूबेदार' (Subedaar) ने अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत का नाम रोशन किया है। प्रतिष्ठित एशियन एकेडमी क्रिएटिव अवार्ड्स (Asian Academy Creative Awards) में 'सूबेदार' ने भारत के लिए 'बेस्ट फीचर फिल्म' का खिताब अपने नाम कर लिया है। वहीं, फिल्म में अपनी दमदार अदाकारी के लिए अनिल कपूर को 'बेस्ट एक्टर इन अ लीडिंग रोल' कैटेगरी में नॉमिनेट किया गया है।