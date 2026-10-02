अचानक सलमान खान के पास पहुंचा फैन, सिक्योरिटी गार्ड ने पकड़ा हाथ और दिया धक्का, वीडियो आया सामने

सलमान खान के पास अचानक पहुंचा फैन (Photo Source- Instagram/instantbollywood)
Salman Khan Fan Video: बॉलीवुड के 'दबंग' अभिनेता सलमान खान (Salman Khan) अपनी सुरक्षा को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। कड़ी सुरक्षा घेरे के बावजूद, आए दिन उनसे जुड़े कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते रहते हैं। बीती रात का एक वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक प्रशंसक (Fan) जबरदस्ती उनके करीब पहुंच गया। सुरक्षा घेरे में हुई इस सेंध के तुरंत बाद सलमान के बॉडीगार्ड्स ने मुस्तैदी दिखाते हुए फैन को धक्का देकर पीछे धकेल दिया।
सलमान खान का जो वीडियो वायरल हो रहा है, उसमें देखा जा सकता है कि भाईजान जैसे ही अपनी लग्जरी कार से नीचे उतरते हैं। ठीक उसी वक्त सामने खड़े अभिनेता और टीवी होस्ट अनूप सोनी (Anup Soni) से वह बेहद गर्मजोशी के साथ गले मिलते हैं और बातचीत करने लगते हैं।
दोनों सितारों की इस मुलाकात के दौरान ही सलमान खान की कड़ी सिक्योरिटी को दरकिनार करते हुए एक उत्सुक फैन अचानक भीड़ से निकलकर सलमान के बिल्कुल पास पहुंच गया। फैन ने बिना कुछ सोचे-समझे सीधे सलमान खान का हाथ पकड़ लिया, जिससे वहां कुछ पलों के लिए अफरा-तफरी मच गई।
जैसे ही फैन ने सलमान का हाथ पकड़ा, उनके निजी सुरक्षा गार्ड्स और वाई-प्लस श्रेणी (Y+ Security) के पुलिसकर्मी तुरंत हरकत में आ गए। बॉडीगार्ड्स ने बिना एक पल गंवाए उस प्रशंसक का हाथ पकड़कर और उसे जोर से धक्का देकर सलमान खान से दूर हटा दिया।
हालांकि इस पूरे घटनाक्रम के दौरान सलमान खान काफी शांत नजर आए और उन्होंने स्थिति को संभाला। लेकिन सुरक्षाकर्मियों का यह कड़ा रवैया वहां मौजूद अन्य लोगों और फैंस के लिए एक चेतावनी की तरह था।
वीडियो सामने आते ही सोशल मीडिया पर फैंस और यूजर्स की प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई है। जहां कुछ यूजर्स फैन की इस बचकानी हरकत और अनधिकृत तरीके से किसी स्टार को छूने की कोशिश को गलत बता रहे हैं, वहीं कुछ लोगों का कहना है कि सलमान खान की सुरक्षा के लिए तैनात गार्ड्स को हर पल सतर्क रहना होगा। हालिया धमकियों को देखते हुए सलमान की टीम सुरक्षा के मामले में कोई भी जोखिम उठाने के मूड में नहीं है।
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