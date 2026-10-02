अचानक सलमान खान के पास पहुंचा फैन, सिक्योरिटी गार्ड ने पकड़ा हाथ और दिया धक्का, वीडियो आया सामने

Salman Khan Fan Video: बॉलीवुड के 'दबंग' अभिनेता सलमान खान (Salman Khan) अपनी सुरक्षा को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। कड़ी सुरक्षा घेरे के बावजूद, आए दिन उनसे जुड़े कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते रहते हैं। बीती रात का एक वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक प्रशंसक (Fan) जबरदस्ती उनके करीब पहुंच गया। सुरक्षा घेरे में हुई इस सेंध के तुरंत बाद सलमान के बॉडीगार्ड्स ने मुस्तैदी दिखाते हुए फैन को धक्का देकर पीछे धकेल दिया।