‘बेहोश हो गई थीं श्रीदेवी’, राम गोपाल वर्मा से जुड़ा है किस्सा, ‘चालबाज’ के निर्देशक का पुराना इंटरव्यू हुआ वायरल

फिल्ममेकर के अनुसार, इस डाइट का उनकी सेहत पर असर पड़ा और उनका ब्लड प्रेशर काफी कम हो गया। पंकज पराशर ने बताया था कि ‘मेरी बीवी का जवाब नहीं’ की शूटिंग के दौरान श्रीदेवी अचानक बेहोश हो गई थीं। उनके मुताबिक, गिरते समय अभिनेत्री का सिर एक टेबल से टकराया और वह करीब 20 मिनट तक बेहोश रहीं। पराशर ने ये भी दावा किया था कि इस हादसे में श्रीदेवी के चेहरे पर चोट लगी और उनका एक दांत टूट गया था।