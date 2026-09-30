पिता यश जौहर को याद करके भावुक हुए करण जौहर, 22 साल पुराने शो Koffee With Karan का आखिरी सीजन किया अनाउंस

Karan Johar Koffee With Karan: बॉलीवुड के चर्चित टॉक शो 'कॉफी विद करण' के फैंस के लिए बड़ी खबर है। करण जौहर ने ऐलान कर दिया है कि शो का नौवां सीजन इसका आखिरी सीजन होगा। बुधवार को जारी किए गए भावुक प्रोमो में करण ने शो से जुड़ी अपनी यादों को साझा करते हुए कहा कि अब वह दर्शकों के साथ ‘एक आखिरी कप कॉफी’ पीने के लिए तैयार हैं। ‘कॉफी विद करण सीजन 9’ का प्रसारण 14 अक्टूबर से जियोहॉटस्टार पर होगा।