‘रिजेक्शन’ को संभालना सीखें लड़के!’, दीया मिर्जा ने पैरेंटिंग को लेकर शेयर किया पोस्ट, लड़कियों पर भी की बात

दीया मिर्जा का मानना है कि जब तक बेटों को यह नहीं सिखाया जाएगा कि कोई भी व्यक्ति उन्हें अपना प्यार, ध्यान देने के लिए मजबूर नहीं है, तब तक समाज में सुरक्षा का माहौल नहीं बन सकता। उन्होंने आज के दौर में लड़कों की परवरिश कर रहे सभी माता-पिता से अपील की है कि वह इस दिशा में ठोस प्रयास करें। दीया के अनुसार, इसी सोच के साथ हम अपनी बेटियों के लिए एक सुरक्षित, बराबरी वाली और बेहतर दुनिया बना सकते हैं। वहीं, दीया ने अपने परिवार को लेकर भी बात की और बताया आदर-सम्मान यानी अदब उनके घर में कितनी अहमियत रखता था।