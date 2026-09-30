26/11 हमले के बाद ट्रायल में कसाब के साथ क्या हुआ? फिल्म ‘प्रहार’ को लेकर बोले उज्जवल निकम

Ujjwal Nikam On Prahaar Movie: मुंबई आतंकी हमले यानी 26/11 की घटना पर कई फिल्में बन चुकी हैं, लेकिन राजकुमार राव और वामिका गब्बी की फिल्म ‘प्रहार’ का फोकस आतंकी हमले से ज्यादा उस मामले की कानूनी लड़ाई पर है, जिसने अजमल कसाब को फांसी तक पहुंचाया। फिल्म 16 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। फिल्म में राजकुमार राव पूर्व सरकारी वकील उज्ज्वल निकम की भूमिका निभा रहे हैं।