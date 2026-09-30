30 सितंबर 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

Asian Games 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

बॉलीवुड

इनकम टैक्स की छापेमारी के बीच वाशु भगनानी की तबीयत बिगड़ी, लंदन के अस्पताल में हुए भर्ती

Vashu Bhagnani News: वाशु भगनानी को कथित वित्तीय गड़बड़ियों से जुड़ी इनकम टैक्स जांच के बीच अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वह इस समय लंदन में हैं।
2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Sep 30, 2026

Producer Vashu Bhagnani admit in hospital in London amid Income Tax probe

Vashu Bhagnani hospitalised in London: बॉलीवुड के दिग्गज फिल्म निर्माता और 'पूजा एंटरटेनमेंट' के मालिक वाशु भगनानी (Vashu Bhagnani) को लेकर एक चिंताजनक खबर सामने आई है कि वाशु भगनानी को लंदन के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वाशु भगनानी को अचानक क्या हुआ? कैसे उनकी तबीयत बिगड़ी इसकी कोई आधिकारिक सूचना नहीं मिली है। वहीं, बीते दिन फिल्म फंडिंग में कथित वित्तीय गड़बड़ियों के सिलसिले में रकुल प्रीत सिंह, वाशु भगनानी से जुड़े 12 ठ‍िकानों पर इनकम टैक्‍स (IT) का छापा पड़ा था।

वाशु भगनानी हुए हॉस्पिटल में एडमिट

वाशु भगनानी के अचानक अस्पताल में भर्ती होने का सटीक कारण अभी तक उजागर नहीं किया गया है। ANI की रिपोर्ट के मुताबिक, जब उनकी सेहत और स्थिति के बारे में संपर्क करने की कोशिश की गई, तो भगनानी ने बेहद संक्षिप्त प्रतिक्रिया दी। उन्होंने निजता का अनुरोध करते हुए कहा कि वह इस समय "अकेले" रहना चाहते हैं। उनके स्वास्थ्य को लेकर बॉलीवुड गलियारों और मीडिया में अभी और आधिकारिक जानकारियों का इंतजार किया जा रहा है।

फंड की अफरा-तफरी और विदेश में ट्रांजैक्शन का शक

मुंबई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जो अपना बड़ा सर्च ऑपरेशन शुरू किया है, वह फिल्म प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करने की आड़ में कथित तौर पर विदेश भेजे गए पैसों (Foreign Transactions) के शक में शुरू किया है।

जांच अधिकारियों का मानना है कि बॉलीवुड फिल्मों की फंडिंग के बहाने फंड की अफरा-तफरी की जा रही थी। रिपोर्टों के अनुसार, आयकर विभाग की अलग-अलग टीमें कथित विदेशी वित्तीय लेन-देन से जुड़े दस्तावेजों, अकाउंट रिकॉर्ड्स और अन्य इलेक्ट्रॉनिक सबूतों की गहनता से जांच कर रही हैं। इन रिकॉर्ड्स की पूरी पड़ताल के बाद ही जांच के तहत चल रहे ट्रांजैक्शन के असल मकसद और वित्तीय रकम का साफ तरीके से पता चल सकेगा।

पूजा एंटरटेनमेंट और बॉलीवुड में भगनानी का सफर

वाशु भगनानी हिंदी सिनेमा के बेहद चर्चित और सफल निर्माताओं में से एक हैं। उन्होंने साल 1995 में 'पूजा एंटरटेनमेंट' की स्थापना की थी और उसी साल गोविंदा स्टारर सुपरहिट कॉमेडी फिल्म 'कुली नंबर 1' से बतौर प्रोड्यूसर अपना सफर शुरू किया था। इसके बाद उन्होंने 'हीरो नंबर 1', 'बीवी नंबर 1', 'प्यार किया तो डरना क्या' और रोमांटिक कल्ट फिल्म 'रहना है तेरे दिल में' जैसी कई यादों में बसी फिल्में दीं।

हाल के सालो में, पूजा एंटरटेनमेंट का नेतृत्व उनके बेटे और निर्माता जैकी भगनानी संभाल रहे हैं। इस बैनर ने 'सरबजीत', 'बेल बॉटम' और साल 2024 की बड़े बजट की एक्शन फिल्म 'बड़े मियां छोटे मियां' (अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ स्टारर) जैसे कई बड़े प्रोजेक्ट्स तैयार किए हैं। जैकी की शादी अभिनेत्री रकुल प्रीत सिंह से हुई है, जिससे उनका पूरा परिवार ही इस जांच के केंद्र में आ गया है। फिलहाल आयकर विभाग की जांच लगातार जारी है।

क्यों सोनी राजदान को 10 साल बाद मिला फिल्म खामोश का पैसा? विदु विनोद चोपड़ा को लेकर अभिनेत्री ने किया खुलासा

ये भी पढ़ें
Soni Razdan received payment film khamosh after 10 year Vidhu Vinod Chopra

खबर शेयर करें:

Updated on:

30 Sept 2026 08:55 am

Published on:

30 Sept 2026 08:25 am

Hindi News / Entertainment / Bollywood / इनकम टैक्स की छापेमारी के बीच वाशु भगनानी की तबीयत बिगड़ी, लंदन के अस्पताल में हुए भर्ती

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

‘रिजेक्शन’ को संभालना सीखें लड़के!’, दीया मिर्जा ने पैरेंटिंग को लेकर शेयर किया पोस्ट, लड़कियों पर भी की बात

Dia mirza post post parenting says raise boys who will not cause harm
बॉलीवुड

‘बिग बॉस 20’ एविक्शन के बाद ईशा रिखी का पहला बयान आया सामने, पोस्ट में लिखा- मैं अंदर से टूट गई थी

Isha Rikhi first Post after Bigg Boss 20 Eviction says many time i broken
बॉलीवुड

क्यों सोनी राजदान को 10 साल बाद मिला फिल्म खामोश का पैसा? विदु विनोद चोपड़ा को लेकर अभिनेत्री ने किया खुलासा

Soni Razdan received payment film khamosh after 10 year Vidhu Vinod Chopra
बॉलीवुड

“चाहते तो कसाब को वहीं मार देते, पर न्याय व्यवस्था की ताकत दिखाई”, ‘प्रहार’ के ट्रेलर लॉन्च पर बोले देवेंद्र फडणवीस

Devendra Fadnavis React On Ajmal Kasab was captured alive prahaar trailer
बॉलीवुड

‘जवान’ के सेट पर शाहरुख खान संग काम करने पर बोलीं आलिया कुरैशी, बोलीं- वो मेरे मेंटर की तरह थे

Aaliyah Qureishi On Working With Shahrukh Khan
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.