इनकम टैक्स की छापेमारी के बीच वाशु भगनानी की तबीयत बिगड़ी, लंदन के अस्पताल में हुए भर्ती

Vashu Bhagnani hospitalised in London: बॉलीवुड के दिग्गज फिल्म निर्माता और 'पूजा एंटरटेनमेंट' के मालिक वाशु भगनानी (Vashu Bhagnani) को लेकर एक चिंताजनक खबर सामने आई है कि वाशु भगनानी को लंदन के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वाशु भगनानी को अचानक क्या हुआ? कैसे उनकी तबीयत बिगड़ी इसकी कोई आधिकारिक सूचना नहीं मिली है। वहीं, बीते दिन फिल्म फंडिंग में कथित वित्तीय गड़बड़ियों के सिलसिले में रकुल प्रीत सिंह, वाशु भगनानी से जुड़े 12 ठ‍िकानों पर इनकम टैक्‍स (IT) का छापा पड़ा था।