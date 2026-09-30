“चाहते तो कसाब को वहीं मार देते, पर न्याय व्यवस्था की ताकत दिखाई”, ‘प्रहार’ के ट्रेलर लॉन्च पर बोले देवेंद्र फडणवीस

Devendra Fadnavis On Ajmal Kasab: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मंगलवार को मुंबई के ऐतिहासिक छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस (CSMT) पर बहुचर्चित फिल्म 'प्रहार : द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ उज्ज्वल निकम' का ट्रेलर आधिकारिक रूप से लॉन्च किया। गौरतलब है कि CSMT स्टेशन 26/11 मुंबई आतंकी हमलों के दौरान मुख्य निशाना बने स्थानों में से एक था। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने फिल्म के मेकर्स, स्टारकास्ट और अभिनेता राजकुमार राव की जमकर तारीफ की। साथ ही उन्होंने अजमल कसाब को लेकर बड़ा बयान दिया है।