मुनव्वर फारूकी हुए गिरफ्तार? वायरल दावे के बाद अब कॉमेडियन ने खुद किया रिएक्ट

Munawar Faruqui Reaction On Arrest Rumours:कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी की गिरफ्तारी को लेकर सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में एक व्यक्ति को पुलिसकर्मियों के साथ एक गाड़ी की ओर ले जाते हुए देखा जा सकता है। इसके बाद सोशल मीडिया पर दावा किया जाने लगा कि वीडियो में नजर आ रहा व्यक्ति मुनव्वर फारूकी हैं और उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि, मुनव्वर ने खुद इस दावे पर प्रतिक्रिया देकर गिरफ्तारी की अफवाहों को खारिज कर दिया है।