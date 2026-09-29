4000 करोड़ी रामायण के पहले पार्ट का नाम होगा ‘राइज ऑफ ए लीजेंड’, 6 नवंबर को होगी रिलीज, पोस्टर जारी

रामायण (फोटो सोर्स- IMDb)
Ramyana Part 1 Poster: रणबीर कपूर की मच अवेटेड फिल्म 'रामायण' को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। फिल्म के निर्माताओं ने इसके पहले भाग का आधिकारिक नाम जारी कर दिया है। अब फिल्म को ‘रामायण: राइज ऑफ ए लीजेंड’ के नाम से रिलीज किया जाएगा। इसके साथ ही फिल्म का नया पोस्टर भी सामने आया है, जिसमें रणबीर कपूर भगवान राम और यश रावण के किरदार में आमने-सामने नजर आ रहे हैं। फिल्म को दुनियाभर में 6 नवंबर 2026 को रिलीज किया जाएगा।
निर्माताओं की ओर से जारी किए गए पोस्टर में रणबीर कपूर को भगवान राम और यश को रावण के रूप में दिखाया गया है। दोनों किरदारों को एक भव्य ब्रह्मांडीय पृष्ठभूमि के सामने आमने-सामने रखा गया है। पोस्टर पर लिखा है, “मानव जाति की सबसे महान कहानी जीवंत हो रही है।”
अब तक फिल्म को आम तौर पर ‘रामायण: भाग 1’ के नाम से जाना जा रहा था, लेकिन नए पोस्टर के साथ इसके पहले भाग का आधिकारिक नाम भी सामने आ गया है।
फिल्म के निर्माताओं ने इसके सीन प्रभाव और तकनीकी स्तर पर भी खास जोर दिया है। प्रचार सामग्री में दावा किया गया है कि फिल्म के दृश्यों पर काम करने वाली टीम में ‘द ओडिसी’ और ‘ड्यून’ जैसी फिल्मों से जुड़े दृश्य कलाकार शामिल हैं।
निर्माताओं ने फिल्म को बड़े और भव्य त्रिआयामी सिनेमाई अनुभव के रूप में पेश किया है। इसे सामान्य पर्दों के साथ-साथ आईमैक्स और प्रीमियम बड़े पर्दों पर भी रिलीज किया जाएगा।
‘रामायण: राइज ऑफ ए लीजेंड’ का निर्देशन नितेश तिवारी ने किया है, जबकि फिल्म के निर्माता नमित मल्होत्रा हैं। यह फिल्म महर्षि वाल्मीकि की महाकाव्य रचना रामायण पर आधारित दो भागों में बनाई जा रही है।
फिल्म में रणबीर कपूर भगवान राम की भूमिका में हैं, जबकि साई पल्लवी माता सीता का किरदार निभा रही हैं। यश रावण के रूप में नजर आएंगे। इसके अलावा रवि दुबे लक्ष्मण, सनी देओल भगवान हनुमान, अरुण गोविल राजा दशरथ और रकुल प्रीत सिंह शूर्पणखा की भूमिका में दिखाई देंगी।
निर्माताओं ने पुष्टि की है कि ‘रामायण: राइज ऑफ अ लीजेंड’ 6 नवंबर 2026 को दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी। फिल्म हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं में दर्शकों के सामने आएगी। नए पोस्टर और फिल्म के आधिकारिक नाम के सामने आने के बाद अब दर्शकों की नजर इसके अगले प्रचार अभियान और आगे जारी होने वाली झलकियों पर है।
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