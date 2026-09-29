4000 करोड़ी रामायण के पहले पार्ट का नाम होगा ‘राइज ऑफ ए लीजेंड’, 6 नवंबर को होगी रिलीज, पोस्टर जारी

Ramyana Part 1 Poster: रणबीर कपूर की मच अवेटेड फिल्म 'रामायण' को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। फिल्म के निर्माताओं ने इसके पहले भाग का आधिकारिक नाम जारी कर दिया है। अब फिल्म को ‘रामायण: राइज ऑफ ए लीजेंड’ के नाम से रिलीज किया जाएगा। इसके साथ ही फिल्म का नया पोस्टर भी सामने आया है, जिसमें रणबीर कपूर भगवान राम और यश रावण के किरदार में आमने-सामने नजर आ रहे हैं। फिल्म को दुनियाभर में 6 नवंबर 2026 को रिलीज किया जाएगा।