‘राइज एंड फॉल 2’ में सिवेट तोमर की होगी वापसी? वीरेंद्र सहवाग के सामने लगेगी फटकार

फिलहाल सिवेट तोमर की री-एंट्री को लेकर आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक, उन्हें पहले होस्ट वीरेंद्र सहवाग के सामने अपना पक्ष रखने का मौका मिल सकता है और इसके बाद उनके भविष्य को लेकर फैसला किया जा सकता है। अगर सिवेट को दोबारा गेम में शामिल किया जाता है तो ‘राइज एंड फॉल 2’ के घर में पुराने समीकरण फिर बदल सकते हैं। वहीं, अगर घरवालों को उनकी वापसी पर फैसला करने का अधिकार मिलता है तो यह शो के आगामी एपिसोड का अहम हिस्सा बन सकता है। अब दर्शकों की नजर इस बात पर है कि सिवेट तोमर को सच में दूसरा मौका मिलता है या फिर उनका सफर यहीं खत्म हो जाता है।