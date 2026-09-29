29 सितंबर 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

Asian Games 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

OTT

“पार्टनर ही नीचा दिखाता था”, ‘बिग बॉस 20’ में उदिति सिंह ने बताई ब्रेकअप की असली वजह, लगाए कई आरोप

Bigg Boss 20: उदिति सिंह ने स्काउटऑप से बातचीत के दौरान अपने पास्ट रिलेशनशिप और करण वाही संग हुए ब्रेकअप पर कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। उन्होंने अलग होने को एक आशीर्वाद कहा।
2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Sep 29, 2026

Uditi Singh reveals Karan Wahi Breakup Reason Blessing In Disguise

उदिति सिंह ने ब्रेकअप को लेकर किए कई खुलासे (Photo Source- Twitter/@Abhishek060722)

Uditi Singh On Karan Wahi Breakup Reason:रियलिटी शो 'बिग बॉस 20' (Bigg Boss 20) के घर में ड्रामे और गेम के साथ-साथ हर दिन कंटेस्टेंट्स के दिल के राज भी खुलकर सामने आ रहे हैं। शो के लेटेस्ट एपिसोड में उदिति सिंह (Uditi Singh) ने अपने पास्ट रिलेशनशिप और दर्दनाक ब्रेकअप पर बात की। इस दौरान उदिति ने अपने एक्स बॉयफ्रेंड का नाम सीधे तौर पर नहीं लिया, लेकिन उनके बयानों और सोशल मीडिया की चर्चाओं से साफ संकेत मिलता है कि उनका इशारा टीवी के फेमस अभिनेता करण वाही (Karan Wahi) की तरफ था। उन्होंने रिश्ता टूटने का असली कारण बताया।

उदिति ने जो अपने ब्रेकअप को लेकर बात की है, वह उस समय की है जब वह साथी कंटेस्टेंट स्काउटऑप (ScoutOP) के साथ गार्डन में टहल रही थीं और इसी दौरान उन्होंने एक दिल से दिल बातचीत में बताया कि कैसे ब्रेकअप ने उनकी जिंदगी बदल दी और क्यों यह रिश्ता उनके लिए घुटन जैसा बन गया था।

"मेरे लिए ब्रेकअप एक आशीर्वाद था"- उदिति सिंह

उदिति ने ब्रेकअप को अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बताते हुए कहा, "मेरे लिए वो ब्रेकअप सच में एक आशीर्वाद साबित हुआ। उस रिश्ते के खत्म होने के बाद मेरी पर्सनल लाइफ और करियर दोनों में बहुत पॉजिटिव बदलाव आए।"

उदिति ने बताया आखिर क्यों होते थे दोनों के झगड़े

अपने रिश्ते में आई दरार और झगड़ों की वजहों पर खुलकर बात करते हुए उदिति ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान उन्होंने और उनके एक्स ने 'नोआ' (Noah) नाम का एक गोल्डन रिट्रीवर डॉग गोद लिया था। लेकिन वही पालतू जानवर उनके बीच रोज की बहस का कारण बन गया। उदिति के मुताबिक, उसे टहलाने और बाहर ले जाने को लेकर उनके बीच बहुत लड़ाइयां होती थीं।

उदिति ने आगे बताते हुए कहा इसके अलावा सफाई और घर के रख-रखाव को लेकर भी दोनों की सोच बिल्कुल अलग थी। उदिति बोलीं, "मेरे सफाई करने के तरीके अलग थे और उसके बिल्कुल अलग। सफाई जैसी बुनियादी बात पर हमारी अलग-अलग आदतें और उम्मीदें थीं, जो अक्सर बहस का कारण बन जाती थीं।"

"पार्टनर ही डिमोटिवेट करता था"- उदिति सिंह

उदिति ने अपने एक्स पर हावी होने वाले रवैये का भी आरोप लगाया। उन्होंने बताया कि उनकी उम्र के अंतर ने रिश्ते के संतुलन को बिगाड़ दिया था। उदिति ने अपना दर्द शेयर करते हुए कहा, "रिश्ते में मुझे सपोर्ट मिलने के बजाय बार-बार डिमोटिवेट किया जाता था। मुझसे अक्सर कहा जाता था- 'आप यह नहीं कर पाओगे', 'आपको यह नहीं आता'। जब आपका अपना पार्टनर ही आपको नीचा दिखाए, तो बहुत निराशा होती है।"

उदिति ने आखिर में कहा कि जब दो लोगों का एक साथ होना किस्मत में नहीं लिखा होता या उनके सितारे आपस में मेल नहीं खाते, तो आप कितनी भी कोशिश कर लें, रिश्ता बिखर ही जाता है।

इंस्टाग्राम से शुरू हुई थी लव स्टोरी

रिपोर्ट्स के मुताबिक, उदिति सिंह और करण वाही ने 2019 में डेटिंग शुरू की थी। उदिति ने बताया कि उनकी पहली बातचीत तब हुई थी जब उन्होंने करण को इंस्टाग्राम पर लंदन के एक रेस्टोरेंट के बारे में मैसेज किया था। इसके बाद जब करण लंदन आए, तो दोनों की मुलाकात हुई। लगभग दो महीने तक बातें करने के बाद दोनों का अफेयर शुरू हुआ। जनवरी 2020 में करण ने सोशल मीडिया पर फोटो शेयर कर अपने प्यार का इजहार किया था, लेकिन आखिरकार यह रिश्ता टिका नहीं और दोनों अलग हो गए।

खबर शेयर करें:

Updated on:

29 Sept 2026 06:59 am

Published on:

29 Sept 2026 06:37 am

Hindi News / Entertainment / OTT News / “पार्टनर ही नीचा दिखाता था”, ‘बिग बॉस 20’ में उदिति सिंह ने बताई ब्रेकअप की असली वजह, लगाए कई आरोप

बड़ी खबरें

View All

OTT

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

Bigg Boss 20: ‘ये चलती फिरती फ्लर्ट हैं’ रीति तिवारी ने कनिका मान के स्कूल में सीखी चीजों पर दिया बयान, कुशल तंवर भी हंस पड़े

Rhiti tiwari called kanika mann chalti firti flirt hain in bigg boss 20
OTT

‘बादशाह की जिंदगी से और बिग बॉस से भी गईं’ ईशा रिखी हुई बेघर तो लोगों ने किए कमेंट, बोले- रीति तिवारी कब होंगी बाहर?

Isha rikhi evicted in bigg boss 20 netizens took the name of Badshah
OTT

स्वरा भास्कर ने Gen Z को बताया बेहद खतरनाक, ‘राइज एंड फॉल 2’ में राज ग्रोवर के पैर छूने पर दिया बयान

Raj Grover video swara bhaskar said Gen z is Dangerous Rise And Fall 2
OTT

‘बच्चों का बिग बॉस है चलने दो’ मनोज तिवारी ने रीति के सुर्खियों में रहने पर दिया बयान, बोले- खेल है आनंद लीजिए

Manoj Tiwari React Rhiti Tiwari behaviour Bigg Boss 20 says it is game
OTT

Bigg Boss 20: सलमान खान ने रीति तिवारी को बताया कौन हैं काजी तौकीर? बोले- जब वोटिंग के लगते थे 4 रुपये तब जीता था शो

Salman Khan React Rhiti Tiwari abusing Language to qazi tauqeer
OTT
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.