“पार्टनर ही नीचा दिखाता था”, ‘बिग बॉस 20’ में उदिति सिंह ने बताई ब्रेकअप की असली वजह, लगाए कई आरोप

Uditi Singh On Karan Wahi Breakup Reason:रियलिटी शो 'बिग बॉस 20' (Bigg Boss 20) के घर में ड्रामे और गेम के साथ-साथ हर दिन कंटेस्टेंट्स के दिल के राज भी खुलकर सामने आ रहे हैं। शो के लेटेस्ट एपिसोड में उदिति सिंह (Uditi Singh) ने अपने पास्ट रिलेशनशिप और दर्दनाक ब्रेकअप पर बात की। इस दौरान उदिति ने अपने एक्स बॉयफ्रेंड का नाम सीधे तौर पर नहीं लिया, लेकिन उनके बयानों और सोशल मीडिया की चर्चाओं से साफ संकेत मिलता है कि उनका इशारा टीवी के फेमस अभिनेता करण वाही (Karan Wahi) की तरफ था। उन्होंने रिश्ता टूटने का असली कारण बताया।