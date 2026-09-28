‘बादशाह की जिंदगी से और बिग बॉस से भी गईं’ ईशा रिखी हुई बेघर तो लोगों ने किए कमेंट, बोले- रीति तिवारी कब होंगी बाहर?

Netizens Reaction On Isha rikhi evicted in Bigg Boss 20: रियलिटी शो 'बिग बॉस 20' (Bigg Boss 20) का मंच इन दिनों हर हफ्ते नए मोड़ और चौंकाने वाले एलिमिनेशन का गवाह बन रहा है। 'वीकेंड का वार' के रविवार वाले एपिसोड में शो के होस्ट सलमान खान ने घर से बेघर होने वाले दूसरे प्रतिभागी के नाम का ऐलान कर दिया। पंजाबी एक्ट्रेस और मॉडल ईशा रिखी (Isha Rikhi) कम वोटों के चलते इस हफ्ते 'बिग बॉस 20' के घर से बेघर हो गई हैं। ईशा के बाहर होते ही सोशल मीडिया पर रिएक्शंस की बाढ़ आ गई। जहां कुछ लोग उनके जाने से दुखी हुए, वहीं कई लोग बादशाह को लेकर कमेंट करने लगे और कुछ रीति तिवारी (Riti Tiwari) को लेकर पूछ रहे हैं कि आखिरकार वह शो से कब बाहर होंगी?