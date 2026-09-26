‘आपका राजनीतिक करियर यहां से उज्जवल नहीं होने वाला’, आते ही शहजाद पूनावाला से भिड़ीं स्वरा भास्कर, ‘राइज एंड फॉल’ में बवाल

Swara Bhaskar Vs Shehzad Poonawala: रियलिटी शो ‘राइज एंड फॉल’ के दूसरे सीजन की शुरुआत के साथ ही कंटेस्टेंट्स के बीच टकराव देखने को मिल रहा है। शो के पहले ही एपिसोड से बहस और मतभेद चर्चा में हैं। अब सामने आए एक प्रोमो में अभिनेत्री स्वरा भास्कर और राजनीतिक टिप्पणीकार शहजाद पूनावाला के बीच तीखी नोकझोंक दिखाई गई है। दोनों के बीच बातचीत के दौरान एक-दूसरे पर तंज कसते नजर आए।