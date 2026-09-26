‘इसे वाइल्ड कार्ड लाओ’ एकम बावा ने रीति तिवारी की पॉकेट मनी के दावे को बताया फर्जी, तो लोग बोले- कितनी फ्रॉड है ये लड़की

Ekam Bawa Reveals Rhiti Tiwari Pocket Money Claim: भोजपुरी स्टार और राजनेता मनोज तिवारी (Manoj Tiwari) की बेटी रीति तिवारी (Riti Tiwari) इन दिनों रियलिटी शो 'बिग बॉस 20' (Bigg Boss 20) में अपने बयानों और हरकतों की वजह से सुर्खियों में बनी हुई हैं। इसी बीच रीति की मां रानी तिवारी के एक्स पार्टनर और सिंगर एकम बावा (Ekam Bawa) का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। एकम ने रीति के उस दावे की हवा निकाल दी है, जिसमें रीति तिवारी ने अपनी 25 हजार रुपए की पॉकेट मनी को लेकर बात की थी। जैसे ही वीडियो लोगों की नजरों में आया इस पर कमेंट आने शुरू हो गए। कोई रीति को फेक बता रहा है तो कोई एकम बावा को वाइल्ड कार्ड लाने के लिए कह रहा है।