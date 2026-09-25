रीति तिवारी के विवाद के बीच Bigg Boss 20 में पहुंचेंगे मनोज तिवारी! वीकेंड का वॉर को लेकर आया बड़ा अपडेट

'बिग बॉस 20' में कई तीखी बहस और झगड़ों की वजह से रीति तिवारी को आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। यह विवाद तब शुरू हुआ जब काजी तौकीर के मेडिकल इमरजेंसी का नाटक करने के फैसले पर रीति की उनसे बहस हुई। इस दौरान उनकी बातों और लहजे की दर्शकों ने आलोचना की। बाद में रीति ने अपनी एक टिप्पणी के लिए माफी भी मांगी, लेकिन उदिति सिंह और काजी के बीच हुई 'डिस बैटल' के दौरान आलोचना और बढ़ गई, क्योंकि इस बार भी उनकी भाषा चर्चा का विषय बन गई। कई दर्शकों ने उनके व्यवहार की आलोचना की, वहीं काजी ने भी उस तरीके पर आपत्ति जताई जिससे रीति ने उनसे बात की थी।