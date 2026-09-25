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रीति तिवारी के विवाद के बीच Bigg Boss 20 में पहुंचेंगे मनोज तिवारी! वीकेंड का वॉर को लेकर आया बड़ा अपडेट

Manoj Tiwari Bigg Boss 20: 'बिग बॉस 20' में अपनी बेटी रीति से जुड़े विवाद के बीच, मनोज तिवारी 'वीकेंड का वार' के दौरान शो में नजर आ सकते हैं। उनके आने की खबर से ही लोग इसकी तुलना 'बिग बॉस 19' में अमाल मलिक और उनके पिता डब्बू मलिक के आने से करने लगे हैं।
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मुंबई

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Rashi Sharma

Sep 25, 2026

Manoj Tiwari on Bigg Boss 20

Bigg Boss 20 शो में पहुंच सकते हैं मनोज तिवारी। (फोटो सोर्स: instagram- jiohotstar)

Manoj Tiwari Bigg Boss 20: जाने-माने एक्टर और बीजेपी नेता मनोज तिवारी की बेटी रीति तिवारी को 'बिग बॉस 20' में उदिति सिंह और काजे तौकीर के साथ तीखी बहस के दौरान इस्तेमाल किए गए शब्दों की वजह से आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। इस विवाद के बीच, खबरें हैं कि मनोज तिवारी आने वाले 'वीकेंड का वार' एपिसोड में नजर आ सकते हैं, जिससे रियलिटी शो में पिता-बेटी का एक भावुक पल देखने को मिल सकता है।

क्या मनोज तिवारी 'बिग बॉस 20' में आएंगे?

'इंडिया फोरम्स' की एक रिपोर्ट के मुताबिक, मनोज तिवारी के इस वीकेंड 'बिग बॉस 20' में आने की संभावना है, और उम्मीद है कि शो के होस्ट सलमान खान भी रीति से बहस के दौरान की गई उनकी टिप्पणियों पर बात करेंगे। अगर मनोज शो में आते हैं और अपनी बेटी से उसकी भाषा को लेकर बात करते हैं, तो दर्शक इसकी तुलना 'बिग बॉस 19' से कर सकते हैं, जब गायक अमाल मलिक के पिता डब्बू मलिक अपने बेटे से जुड़े विवाद के बीच शो में आए थे।

यह देखना बाकी है कि क्या मनोज तिवारी सच में शो में आएंगे और अगर आते हैं, तो रीति के बर्ताव पर क्या प्रतिक्रिया देंगे। इस अटकलबाजी ने 'बिग बॉस' के दर्शकों के बीच तुलना शुरू कर दी है, और कुछ लोग सोशल मीडिया पर पिछले सीजन की अमाल मलिक वाली कहानी से समानताएं बता रहे हैं।

इन खबरों पर प्रतिक्रिया देते हुए एक दर्शक ने लिखा, "रीति, अमाल का फीमेल वर्जन है," जबकि दूसरे ने कमेंट किया, "अमाल वाला पैरेलल बन रहा है।"

मनोज तिवारी ने बेटी रीति के 'बिग बॉस 20' में हिस्सा लेने पर प्रतिक्रिया दी

कुछ समय पहले पैपराजी ने मनोज तिवारी से पूछा कि क्या वह अपनी बेटी रीति तिवारी को 'बिग बॉस 20' में देख रहे हैं। इस सवाल का जवाब देते हुए एक्टर-नेता ने कहा, "बस भगवान उसे ठीक-ठाक रखे।" जब पैपराजी ने आगे पूछा कि क्या वह शो देखते हैं, तो मनोज ने जवाब दिया, "डर-डर के देखता हूं।"

रीति तिवारी और काजी तौकीर विवाद

'बिग बॉस 20' में कई तीखी बहस और झगड़ों की वजह से रीति तिवारी को आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। यह विवाद तब शुरू हुआ जब काजी तौकीर के मेडिकल इमरजेंसी का नाटक करने के फैसले पर रीति की उनसे बहस हुई। इस दौरान उनकी बातों और लहजे की दर्शकों ने आलोचना की। बाद में रीति ने अपनी एक टिप्पणी के लिए माफी भी मांगी, लेकिन उदिति सिंह और काजी के बीच हुई 'डिस बैटल' के दौरान आलोचना और बढ़ गई, क्योंकि इस बार भी उनकी भाषा चर्चा का विषय बन गई। कई दर्शकों ने उनके व्यवहार की आलोचना की, वहीं काजी ने भी उस तरीके पर आपत्ति जताई जिससे रीति ने उनसे बात की थी।

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Updated on:

25 Sept 2026 05:39 pm

Published on:

25 Sept 2026 05:39 pm

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