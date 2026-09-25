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Bigg Boss 20 में अरिश्फा खान ने रीति तिवारी को लेकर कही ये बात- ‘हर इंडियन तुमसे नफरत करता है’, यूजर्स बोले- निकालों इसे प्लीज

Arishfa Khan Statement: बिग बॉस 20 में रीति तिवारी को लेकर अरिश्फा खान ने सोशल मीडिया पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा, ‘हर इंडियन तुमसे नफरत करता है।’ यूजर्स ने भी प्रतिक्रिया दी।
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मुंबई

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Shiwani Mishra

Sep 25, 2026

Bigg Boss 20 controversy

अरिश्फा खान ने रीति तिवारी को लेकर कह दी बड़ी बात (सोर्स: Instagram-trest.editzzz)

Bigg Boss 20 Controversy: बिग बॉस 20 में रीति तिवारी को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। शो में रीति के व्यवहार और बयानों पर पहले भी चर्चा हो चुकी है, अब टीवी एक्ट्रेस अरिश्फा खान ने उनके खिलाफ कड़ी प्रतिक्रिया दी है। अरिश्फा ने सोशल मीडिया पर रीति को लेकर कहा कि उनकी बातों और व्यवहार की एक सीमा होनी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर कंटेस्टेंट्स को अपनी और सामने वाले की इमेज के साथ-साथ पूरे शो का भी ध्यान रखना चाहिए।

अरिश्फा खान ने रीति को लेकर क्या कहा?

अरिश्फा ने रीति तिवारी को लेकर अपनी प्रतिक्रिया साझा करते हुए लिखा कि मैच्योरिटी उम्र के साथ नहीं आती और उन्हें लगता है कि अरिश्फा की बात लोगों को सुननी चाहिए। उन्होंने रीति को कवर नहीं करने की अपील करते हुए कहा, “हर इंडियन तुमसे पक्का नफरत करता है।” हालांकि, यह अरिश्फा की व्यक्तिगत टिप्पणी है और उन्होंने इसे सोशल मीडिया पर अपनी राय के तौर पर साझा किया है।

वीडियो में अरिश्फा ने कंटेस्टेंट्स के व्यवहार को लेकर भी बात की। उन्होंने कहा कि किसी भी चीज की एक सीमा होती है और उन्हें लगता है कि रीति ने उस सीमा को पार किया है। उन्होंने यह भी कहा कि बतौर दर्शक जब वे शो देखते हैं तो उन्हें लगता है कि कंटेस्टेंट्स को यह ध्यान रखना चाहिए कि वे भारतीय टेलीविजन के एक बड़े प्लेटफॉर्म पर हैं। अरिश्फा ने आगे कहा कि कंटेस्टेंट को अपनी इमेज, सामने वाले की इमेज और पूरे शो के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि बड़े प्लेटफॉर्म पर कही गई बातें हमेशा के लिए रिकॉर्ड में रह सकती हैं। उन्होंने यह भी कहा कि वह खुद कुछ बोलने से पहले कई बार सोचती हैं, ताकि बाद में उन्हें अपनी बात पर पछतावा न हो।

सोशल मीडिया पर यूजर्स ने भी दी प्रतिक्रिया

अरिश्फा खान के बयान के बाद सोशल मीडिया पर यूजर्स की प्रतिक्रियाएं भी सामने आईं। एक यूजर ने अरिश्फा के समर्थन में लिखा कि उनकी बात सुनी जानी चाहिए और रीति तिवारी को कवर नहीं किया जाना चाहिए। वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा, “निकालो इसे प्लीज।”

हालांकि, उपलब्ध प्रतिक्रियाओं के आधार पर यह कहना सही नहीं होगा कि सभी यूजर्स अरिश्फा की बात से सहमत थे। सोशल मीडिया पर अलग-अलग तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं।

मिस तिवारी की सिंगिंग पर काम्या पंजाबी ने भी कसा तंज

रीति तिवारी को लेकर अभिनेत्री काम्या पंजाबी का एक सोशल मीडिया पोस्ट भी चर्चा में है। काम्या ने रीति की सिंगिंग पर प्रतिक्रिया देते हुए सवाल किया, “यह जो मिस तिवारी कर रही थी, मेरा मतलब है गा रही थी, जैसे कोई गाना पढ़कर सुना रही थी, उसको RAP बोलते हैं?”

काम्या के इस कमेंट को रीति की सिंगिंग पर तंज के तौर पर देखा जा रहा है। उनके बयान के बाद भी सोशल मीडिया पर रीति के परफॉर्मेंस और सिंगिंग को लेकर चर्चा शुरू हो गई। इस तरह बिग बॉस 20 में रीति तिवारी को लेकर घर के बाहर भी प्रतिक्रियाओं का सिलसिला जारी है। अब देखना होगा कि आने वाले एपिसोड में इस पूरे विवाद को लेकर रीति की क्या प्रतिक्रिया सामने आती है।

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Updated on:

25 Sept 2026 04:57 pm

Published on:

25 Sept 2026 04:57 pm

Hindi News / Entertainment / Bigg Boss 20 में अरिश्फा खान ने रीति तिवारी को लेकर कही ये बात- ‘हर इंडियन तुमसे नफरत करता है’, यूजर्स बोले- निकालों इसे प्लीज

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