Bigg Boss 20 में अरिश्फा खान ने रीति तिवारी को लेकर कही ये बात- ‘हर इंडियन तुमसे नफरत करता है’, यूजर्स बोले- निकालों इसे प्लीज

वीडियो में अरिश्फा ने कंटेस्टेंट्स के व्यवहार को लेकर भी बात की। उन्होंने कहा कि किसी भी चीज की एक सीमा होती है और उन्हें लगता है कि रीति ने उस सीमा को पार किया है। उन्होंने यह भी कहा कि बतौर दर्शक जब वे शो देखते हैं तो उन्हें लगता है कि कंटेस्टेंट्स को यह ध्यान रखना चाहिए कि वे भारतीय टेलीविजन के एक बड़े प्लेटफॉर्म पर हैं। अरिश्फा ने आगे कहा कि कंटेस्टेंट को अपनी इमेज, सामने वाले की इमेज और पूरे शो के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि बड़े प्लेटफॉर्म पर कही गई बातें हमेशा के लिए रिकॉर्ड में रह सकती हैं। उन्होंने यह भी कहा कि वह खुद कुछ बोलने से पहले कई बार सोचती हैं, ताकि बाद में उन्हें अपनी बात पर पछतावा न हो।