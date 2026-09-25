The Paradise को मिली आलोचना तो नानी ने तोड़ी चुप्पी, बोले- ‘क्रिटिक्स ने जो कमियां बताईं, उनसे सीखा’

नानी ने लिखा कि फिल्म को दर्शकों ने जिस तरह अपनाया, उससे वह खुश हैं। साथ ही उन्होंने क्रिटिक्स और रिव्यूअर्स की ओर से बताई गई कमियों से सीखने की बात भी कही। एक्टर के मुताबिक, फिल्म बनाने में उन्होंने काफी मेहनत की है और उनका मकसद दर्शकों को एक अलग तरह का अनुभव देना था। नानी ने आगे कहा कि फिल्म को सेलिब्रेट करना है या जज करना, यह दर्शकों का फैसला है। उन्होंने फिल्म के लिए दर्शकों के उत्साह और खुद के प्रति दिखाए गए प्यार के लिए भी आभार जताया।