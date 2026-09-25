त्रेता युग में चश्मा पहने दिखा एक्टर, अंजलि अरोड़ा की ‘रामायण’ के पोस्टर का बना मजाक

उन्होंने यह भी कहा था कि वह चाहती हैं कि दर्शक फिल्म देखते समय उनके सोशल मीडिया वाले व्यक्तित्व और निजी जिंदगी को अलग रखें और सिर्फ उनके निभाए गए किरदार को देखें। फिलहाल फिल्म के पोस्टर में नजर आए चश्मे ने सोशल मीडिया पर फिल्म से जुड़ी चर्चा को एक नया विषय दे दिया है। अब यह महज पोस्टर डिजाइन या एडिटिंग की गलती थी या मेकर्स की नजर इस पर नहीं गई, इसे लेकर ही यूजर्स अपने-अपने अंदाज में प्रतिक्रिया दे रहे हैं।