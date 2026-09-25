‘घोर कलयुग चल रहा है’, गोविंदा-कोमल के लालबागचा दर्शन पर बोलीं पूनम पांडे, सुनीता आहूजा को किया सपोर्ट

गोविंदा-सुनीता आहूजा (फोटो सोर्स- IMDb)
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: बॉलीवुड अभिनेता गोविंदा और उनकी पत्नी सुनीता आहूजा की शादीशुदा जिंदगी को लेकर पिछले कुछ समय से लगातार चर्चाएं हो रही हैं। इसी बीच गोविंदा का अपनी को-स्टार और कथित गर्लफ्रेंड कोमल रानी के साथ मुंबई के लालबागचा राजा के दर्शन करने का वीडियो सामने आया, जिसके बाद सोशल मीडिया पर कई तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिलीं। अब अभिनेत्री और मॉडल पूनम पांडे ने भी इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है।
पूनम पांडे ने इस पूरे मामले में सुनीता आहूजा के प्रति समर्थन जताया है। वायरल वीडियो पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि वीडियो देखने के बाद वह खुद भी हैरान रह गईं। पूनम ने कहा कि वीडियो में जो कुछ नजर आ रहा है, उसे देखकर उन्हें समझ नहीं आ रहा कि आखिर क्या हो रहा है।
पूनम ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा, “और आप नहीं, वीडियो में शॉक में और चल रहा है… कुछ भी हो सकता है… घोर कलयुग चल रहा है।” उनकी इस टिप्पणी के बाद एक बार फिर गोविंदा और सुनीता आहूजा की शादीशुदा जिंदगी को लेकर चर्चा तेज हो गई है।
दरअसल, गोविंदा और कोमल रानी का लालबागचा राजा के दर्शन करते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ था। वीडियो में दोनों को साथ देखा गया, जिसके बाद उनके रिश्ते को लेकर चल रही चर्चाओं ने फिर जोर पकड़ लिया।
यह मामला इसलिए भी चर्चा में आया क्योंकि सुनीता आहूजा ने भी गोविंदा से कुछ घंटे पहले अकेले लालबागचा राजा के दर्शन किए थे। इसके बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने दोनों से जुड़ी पुरानी खबरों और दावों को फिर से चर्चा में ला दिया। हालांकि, गोविंदा और कोमल रानी के रिश्ते को लेकर सामने आ रहे तमाम दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है।
यह पहली बार नहीं है जब पूनम पांडे ने सुनीता आहूजा के पक्ष में बात की हो। इससे पहले भी उन्होंने सुनीता को अपना समर्थन दिया था। पूनम ने कहा था कि सुनीता जिस स्थिति से गुजर रही हैं, वह उनके लिए काफी मुश्किल और खराब दौर है। उन्होंने उस समय भी सुनीता के साथ खड़े होने की बात कही थी।
गोविंदा और सुनीता आहूजा की शादी को लेकर समय-समय पर अफवाहें सामने आती रही हैं। वहीं, कोमल रानी के साथ गोविंदा की नजदीकियों को लेकर भी सोशल मीडिया पर चर्चा होती रही है। दूसरी तरफ, इन निजी मामलों से जुड़े कई दावों पर दोनों पक्षों की ओर से अलग-अलग बातें सामने आती रही हैं। ऐसे में फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर सोशल मीडिया पर चल रही चर्चाओं और सार्वजनिक बयानों को ही आधार माना जा रहा है।
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