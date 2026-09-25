‘घोर कलयुग चल रहा है’, गोविंदा-कोमल के लालबागचा दर्शन पर बोलीं पूनम पांडे, सुनीता आहूजा को किया सपोर्ट

गोविंदा और सुनीता आहूजा की शादी को लेकर समय-समय पर अफवाहें सामने आती रही हैं। वहीं, कोमल रानी के साथ गोविंदा की नजदीकियों को लेकर भी सोशल मीडिया पर चर्चा होती रही है। दूसरी तरफ, इन निजी मामलों से जुड़े कई दावों पर दोनों पक्षों की ओर से अलग-अलग बातें सामने आती रही हैं। ऐसे में फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर सोशल मीडिया पर चल रही चर्चाओं और सार्वजनिक बयानों को ही आधार माना जा रहा है।