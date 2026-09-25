मुश्ताक खान की उम्र और फिल्मों को लेकर गलत जानकारी पर बेटे ने तोड़ी चुप्पी, बताया कब आता है जन्मदिन

Mushtaq Khan Death after age confusion son clarification: हिंदी सिनेमा के मशहूर अभिनेता मुश्ताक खान के निधन के बाद जहां एक तरफ पूरा बॉलीवुड और उनके फैंस गमगीन हैं, वहीं दूसरी तरफ मीडिया और सोशल मीडिया पर उनकी उम्र और करियर को लेकर कई तरह की भ्रामक खबरें आ रही हैं। कई रिपोर्ट्स में उनकी उम्र महज 56 साल बताई जा रही थी। वहीं, कई में 75 साल लिखा आ रहा है। अब ऐसे में अभिनेता के बेटे मोहसिन खान (Mohsin Khan) ने खुद सामने आकर पिता की सही उम्र, जन्मतिथि और उनके ऐतिहासिक करियर के आंकड़ों को लेकर सारा कंफ्यूजन दूर कर दिया है।