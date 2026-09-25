Mushtaq Khan Death: अनुपम खेर, रजा मुराद, संजय मिश्रा समेत इन सेलेब्स ने दी दिवंगत मुश्ताक खान को श्रद्धांजलि

बॉलीवुड अभिनेता रजा मुराद वो आखिरी शख्स हैं जो एक्टर के निधन से ठीक पहले उनसे मिले थे। उन्होंने दिवंगत अभिनेता को श्रद्धांजलि देते हुए कहा, 'एक बहुत ही अफसोसनाक खबर मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। हमारे बहुत ही करीबी दोस्त, बेहतरीन कलाकार, फनकार, बहुत ही अच्छे इंसान, मुश्ताक खान आज हमारे बीच नहीं हैं। आज शाम को 7 बजकर 10 मिनट पर उन्होंने लीलावती अस्पताल में अपनी आखिरी सांसें लीं। काफी दिनों से वो बीमार चल रहे थे, लेकिन उसके बावजूद काम करते रहते थे। इस बीमारी में भी काम करते रहे। बहुत ही बासलाहियत अदाकार थे। कटनी से आए थे। उनके पास किसी का कोई सिफारशी खत नहीं था। अगर उनके पास कुछ था तो उनकी सलाहियत थी, उनका टैलेंट था, उनकी हिम्मत थी। उन्होंने दर्शकों के दिल में अपनी बहुत अच्छी जगह बनाई। और एक बड़ा अच्छा उनका खानदान उनके साथ था।