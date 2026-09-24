Mushtaq Khan Death: फिल्म ‘वेलकम’ के एक्टर मुश्ताक खान का निधन, 15 दिनों से हॉस्पिटल में थे भर्ती

मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में जन्मे मुश्ताक खान को करीब पांच साल पहले कैंसर का पता चला था। सही इलाज के बाद वह पूरी तरह ठीक हो गए थे और एक्टिंग की दुनिया में काफी एक्टिव भी थे, लेकिन हाल ही में यह बीमारी दोबारा लौट आई, जिसके बाद उनकी हालत लगातार बिगड़ती चली गई। गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें मुंबई के नानावती अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां डॉक्टरों की तमाम कोशिशों के बावजूद वह जिंदगी की जंग हार गए।