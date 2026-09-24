‘उसको हेट मत दो, वो अभी छोटी है’, मनोज तिवारी की बेटी के रीति के अपशब्दों पर बोले काजी तौकीर के भाई

काजी-रीति (फोटो सोर्स- Instagram/Colorstv)
Bigg Boss 20: टीवी के चर्चित रियलिटी शो 'बिग बॉस 20' में काजी तौकीर और रीती तिवारी के बीच चल रही तनातनी के बीच अब काजी के परिवार की प्रतिक्रिया सामने आई है। मनोज तिवारी की बेटी रीती तिवारी के कुछ बयानों और कथित अपशब्दों को लेकर सोशल मीडिया पर उन्हें आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। इसी बीच काजी तौकीर के भाई काजी तौसीफ ने लोगों से रीती को ट्रोल नहीं करने और उनके खिलाफ नफरत नहीं फैलाने की अपील की है।
फिल्मी विंडोज को दिए एक इंटरव्यू में काजी तौसीफ ने कहा कि दर्शकों को रीती के प्रति ज्यादा नकारात्मक रवैया नहीं अपनाना चाहिए। उनका कहना था कि रीती अभी काफी छोटी हैं और उन्हें अपने तरीके से चीजों को समझने का मौका मिलना चाहिए।
काजी तौसीफ ने यह भी कहा कि रीती को सिर्फ शो में उनके व्यवहार के आधार पर निशाना बनाना ठीक नहीं होगा। उनके मुताबिक, वह जैसी हैं, उन्हें वैसा ही रहने देना चाहिए। हालांकि, साथ ही उन्हें यह समझने की जरूरत है कि उनके आसपास कौन लोग वास्तव में उनका भला चाहते हैं।
काजी तौसीफ ने रीती के गेम को लेकर अपनी राय साझा करते हुए यह संभावना भी जताई कि वह शायद गलत लोगों की संगत में आ गई हैं। उन्होंने कहा कि आसपास मौजूद कुछ लोगों के प्रभाव के कारण रीती के फैसले या व्यवहार प्रभावित हो सकते हैं।
उनका मानना है कि रीती को किसी दूसरे के कहने पर अपना व्यक्तित्व बदलने की जरूरत नहीं है। इसके बजाय उन्हें यह पहचानने की कोशिश करनी चाहिए कि कौन लोग उनके हित में हैं और कौन उन्हें किसी तरह प्रभावित या अपने हिसाब से इस्तेमाल कर रहे हैं।
'बिग बॉस 20' के घर में काजी तौकीर और रीती तिवारी के बीच कई मौकों पर मतभेद देखने को मिले हैं। शो के दौरान दोनों के बीच हुई बहस और तीखी बातचीत सोशल मीडिया पर भी चर्चा का विषय बनी हुई है। इसी सिलसिले में रीती के कुछ शब्दों को लेकर दर्शकों के एक वर्ग ने उनकी आलोचना की।
हालांकि, काजी तौसीफ की प्रतिक्रिया का फोकस रीती की आलोचना करने के बजाय उन्हें समझने और उन्हें ट्रोलिंग से बचाने पर रहा। उन्होंने साफ तौर पर लोगों से अपील की कि शो के विवाद को लेकर किसी युवा कंटेस्टेंट के खिलाफ व्यक्तिगत नफरत या ऑनलाइन ट्रोलिंग को बढ़ावा न दिया जाए।
अब देखना होगा कि आने वाले एपिसोड में काजी और रीती के बीच यह विवाद किस दिशा में जाता है और क्या दोनों के बीच सुलह होती है या घर का तनाव आगे भी जारी रहता है।
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