‘उसको हेट मत दो, वो अभी छोटी है’, मनोज तिवारी की बेटी के रीति के अपशब्दों पर बोले काजी तौकीर के भाई

Bigg Boss 20: टीवी के चर्चित रियलिटी शो 'बिग बॉस 20' में काजी तौकीर और रीती तिवारी के बीच चल रही तनातनी के बीच अब काजी के परिवार की प्रतिक्रिया सामने आई है। मनोज तिवारी की बेटी रीती तिवारी के कुछ बयानों और कथित अपशब्दों को लेकर सोशल मीडिया पर उन्हें आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। इसी बीच काजी तौकीर के भाई काजी तौसीफ ने लोगों से रीती को ट्रोल नहीं करने और उनके खिलाफ नफरत नहीं फैलाने की अपील की है।